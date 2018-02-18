В Израиле правоохранители спасли 50 украинских туристов

Израильские правоохранители эвакуировали 50 украинских туристов из автобуса, направлявшегося в Иерусалим.

Пресс-секретарь полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил: «Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не смог продолжать движение. Вода продолжала подниматься. Полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали граждан Украины из автобуса. Пострадавших нет. Все люди были перевезены в ближайший торговый центр и находятся в полной безопасности».