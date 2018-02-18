В Марше сторонников Саакашвили приняли участие около 3 тыс. человек

Сегодня сторонники политической партии «Рух новых сил» провели в Киеве акцию, «Марш за будущее».

Так, участники шествия начали движение от парка имени Тараса Шевченко по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где было запланировано вече. Шествие сопровождали несколько бригад Красного Креста, порядок обеспечивает патрульная полиция.

Митингующие шли с флагами Украины, Евросоюза, Грузии, флагом с надписью «Киевское вече», плакатами против действующей власти.

При этом полиция перекрыла движение по улице Владимирской. Приостановлено движение по улицам Богдана Хмельницкого, Прорезной на пересечении с Владимирской.

В киевской полиции сообщили, что марш в Киеве прошел без нарушений порядка.

По данным правоохранителей, в «Марше за будущее» приняли участие около 3 тысяч человек. По данным Руха нових сил участие в акции приняли «тысячи людей».