Во временно оккупированом Свердловске в результате несчастного случая, связанного с попаданием в дробильную машину, погиб поверхностный горнорабочий центральной обогатительной фабрики 1984 года рождения. Подробности, пока, неизвестны
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В ОРЛО в шахте погиб мужчина
Добавлено: 18 фев 2018 в 19:11, Категория: Украина
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 18 фев 2018 в 19:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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