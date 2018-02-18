В Дагестане неизвестный мужчина открыл огонь по людям, собравшимся на празднование Масленицы.

Отмечается, что нападавший был вооружен ружьем. По данным, он якобы подошел к людям, которые собрались у одной из церквей в Кизляре, после открыл огонь на поражение по толпе.

На данный момент погибшими считаются четыре женщины. Лица трех уже установлены. При этом ранения получили пять человек. Жительницы дагестанского города Кизляр сняли на видео момент нападения неизвестных на храм, где проходила праздничная литургия перед началом Великого поста.

Embedded video for В сеть выложили видео расстрела людей в Дагестане

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