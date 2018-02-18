В разных районах оккупированной Горловки прошли праздничные мероприятия по случаю Масленицы.

Сообщается, что праздник отмечали в жилмассиве «Строитель», «Комсомольский"и в поселке Никитовка.

Оккупационные «власти» отметили: «Мы сегодня празднуем победную Масленицу. В этом году нас ждет мир после нашей победы. Сегодняшняя наша Масленица будет символом преодоления всех трудностей и победы над врагом. Мы справимся и победим все невзгоды. Поздравляю вас праздником весны, возрождения и восстановления».

В ходе праздника присутсивующих кормили кашей от «ДНР» и раздавали газеты «Донецкая республика».

Embedded video for В сети показали, как в Горловке отмечали «победную Масленицу»

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