В Украину не пустили "прокремлевского байкера"

В "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину участника российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной".Об этом сообщает Госпогранслужба."Мужчина, гражданин России, прибывший рейсом в аэропорт "Борисполь". Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", — говорится в сообщении."Мужчина, гражданин России, прибывший рейсом в аэропорт "Борисполь". Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", — говорится в сообщении.