"Валенсия" одержала волевую победу над "Малагой" в чемпионате Испании

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Футболисты "Валенсии" одержали волевую победу над "Малагой" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Малаге в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Брауна Идейе (27-я минута) "Валенсия" ответила голами Франсиса Коклена (80-я) и Даниэля Парехо (85-я, с пенальти). На 84-й минуте с поля был удален защитник "Малаги" Игнаси Микель.

В другом матче дня "Алавес" дома обыграл "Депортиво" со счетом 1:0 благодаря голу Мунира Эль-Хаддади (61-я).