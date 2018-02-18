Власти США начнут расследование гибели ЧВК «Вагнер»

США планирует расследовать инцидент с гибелью российских наемников при авиаударе в Сирии, в результате которого погибли бойцы ЧВК «Вагнер».

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: «Что бы ни произошло, мы постараемся это выяснить. Мы будет сотрудничать с каждым, кто может ответить на этот вопрос».

По его словам, российские военные, координирующие действия в Сирии с американской стороной, вероятно, не знали, что под удар могут попасть россияне.

Мэттис добавил, что граждане РФ, пострадавшие от удара, «получали указания от кого-то». Он сомневается в том, что «250 — 300 человек по собственной инициативе вдруг перешли через реку и, попав на вражескую территорию, начали обстрел».