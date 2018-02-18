Второй эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море, присоединившись к эсминцу Ross. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

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Наносивший удар по Сирии эсминец США «Росс» вошёл в Черное море

Корабль в субботу прошел по проливу Босфор в северном направлении и вошел в Черное море для проведения морских операций по безопасности. «Сохраняемое присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, безопасности морской навигации наших партнеров в Черноморском регионе, а также коллективной защите наших союзников по НАТО», — говорится в сообщении.

В последний раз одновременно два корабля ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года. Ранее сообщалось, что ракетный эсминец Военно-морских сил США «Росс», который в апреле прошлого года участвовал в нанесении удара крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии Шайрат, в ночь на субботу вошёл в акваторию Чёрного моря через Босфорский пролив.

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