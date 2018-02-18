«Я подумал, что Бандера»: в сети высмеяли бюсты Путина

В одном из российских городов в сувенирном магазине появились в продаже бюсты президента РФ Владимира Путина, которые тут же высмеяли пользователи соцсети.
Российская журналистка сообщила: «Сувенирный магазинчик в Изборске. Посуда, куклы, колокольчики. И здесь в ряду маленьких кувшинов и подсвечников замечаю два подозрительно знакомых силуэты. Золотой и серебряный. Чтобы, наверное, вручать как медали».
При этом даже продавец не сразу поняла, что это бюст Путина. В комментариях к псту пользователи пишут:
«И разнообразие какое! И в золоте, и в серебре!»
«Я подумал, что Бандера».