«Я подумал, что Бандера»: в сети высмеяли бюсты Путина

В одном из российских городов в сувенирном магазине появились в продаже бюсты президента РФ Владимира Путина, которые тут же высмеяли пользователи соцсети.

Российская журналистка сообщила: «Сувенирный магазинчик в Изборске. Посуда, куклы, колокольчики. И здесь в ряду маленьких кувшинов и подсвечников замечаю два подозрительно знакомых силуэты. Золотой и серебряный. Чтобы, наверное, вручать как медали».

При этом даже продавец не сразу поняла, что это бюст Путина. В комментариях к псту пользователи пишут:

«И разнообразие какое! И в золоте, и в серебре!»

«Я подумал, что Бандера».