Захарченко снова отметился новым перлом

Лидер террористической организации ДНР, в ходе своего выступления, снова рассмешил аудиторию своим нелепым заявлением, рассказывая о предках."У нас тысячелетия, у наших предков, в нашей крови текут гены тех людей, которые штурмовали Царьград. Мы потомки тех людей, которые с оружием тысячелетия защищали свою родину", - заявил Захарченко во время концерта в Донецке по случаю 100-летия со дня провозглашения Донецко-Криворожской советской республики.Пользователи социальных сетей очень быстро заметили такую оплошность, выставив на смех не только самого Захарченко, но и людей, которые с умными лицами внимали ему, находясь в зрительском зале.Напомним, что раньше лидер боевиков рассказывал о своей прабабушке, бывшей узнице концентрационного лагеря Рейкьявик.