Стройка России создала интересную ситуацию: странам Прибалтики грозит потрясение. Вильнюс неожиданно для себя нанес фатальный удар по единству прибалтийских государств.

Давняя агрессия властей Литвы по поводу строительства российской компанией «Атомстройэкспорт» белорусской АЭС грозила ранее Минску политической изоляцией. Но Вильнюс в ходе атомного противостояния с белорусской стороной неожиданно для себя нанес фатальный удар по единству всей Прибалтики.

Согласно информации источника, стройка, которую осуществляет компания РФ в Белоруссии, сформировала интересную ситуацию: соседние страны отказываются идти к краху своих экономики по причине политики союзного им государства.

Автор статьи обращает внимание на то, что недавний визит в Минск Мариса Кучинскиса, главы латвийского МИДа, литовские власти выступили с резкой критикой в адрес своих партнеров по данному поводу.

В свою очередь, Александр Лукашенко, как пишет портал, рассказал, что в Латвии всё ещё надеются компенсировать отсутствие российского транзита за счет белорусских грузов, а также хотят занять значительное место в «Шелковом пути».

Данная ситуация представляется особо интересной, если учесть, что при продолжающейся конфронтации из-за АЭС Белоруссии, строящейся российским «Атомстройэкспортом», Литва теряет реальную поддержку своих соседей вследствие нежелания литовского руководства допустить завершения крупного атомного контракта России.