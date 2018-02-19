Ближе к телу: в Крыму задержали мужчину, обмотанного колбасой

В аннексированном Крыму, оккупантами, был задержан мужчина, который пытался ввезти на полуостров 20 килограммов украинской колбасы и сыра, запрещенных оккупантами.

Продукты, примотанные скотчем к телу, изъялы и якобы уничтожили.

Пользователи социальных сетей не обошли этот случай стороной.

«Украина! Завидуй! Крым процветает в гавани!!! Мужчина пытался провезти в Крым из Украины 20 кг (украинского естественно, производства) примотанных к телу сыра и колбас. Чтобы скрыть товар, он поместил его под одежду», — язвят комментаторы.

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