Челябинца подозревают в насилии по отношению к несовершеннолетним воспитанникам детдома

Челябинца задержали по подозрению в насилии над воспитанниками детского дома. Представители следственного комитета сообщают, что злоумышленнику предъявили обвинение.

Ранее в челябинской области сразу три приемные семьи заявили о том, что в челябинском интернате происходит систематическое насилие над детьми. Об этом рассказали бывшие воспитанники детдома, мальчики 10-14 лет, которые сейчас находятся в приемных семьях. По версии следствия, насильственные действия сексуального характера осуществлял местный житель.

Представитель следственного комитета сообщает, что в результате удалось задержать 51-летнего челябинца. Сейчас он заключен под стражу и ему предъявлено обвинения по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)».

Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны органов опеки, было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».