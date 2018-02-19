Делегация Госдумы встретится с парламентариями из Швейцарии

Встреча направлена на обсуждение важных вопросов партнерства стран и вопросам глобального характера, таким как борьба с терроризмом.

Об этом сообщили представители делегации. Российская делегация во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Швейцарию. Это первый подобный визит по приглашению парламента Швейцарии за почти 20 лет.

Российская делегация встретится с председателем национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом и руководителем федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

Тему борьбы с терроризмом обсудят в первую очередь со стороны противодействия финансированию запрещенных группировок. Швейцария обладает ценным опытом в области институтов финансов.

Планируют обсудить более тесное сотрудничество в экономической области.