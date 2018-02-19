День 19 февраля в истории

10 лет назад (2008) впервые в воздух поднялся многоцелевой сверхзвуковой сверхманевренный истребитель Су-35.

Его пилотировал лётчик-испытатель Сергей Богдан. Самолёт был разработан опытно-конструкторским бюро им. П.О. Сухого на базе истребителя Су-27. В 2017 году Су-35 был принят на вооружение российской армии. Самолёт выпускается на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина.

97 лет назад (1921) вышел первый номер газеты «Труд».

Одна из старейших российских массовых газет появилась на свет как ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов. Тираж первого номера газеты составлял 150 тысяч экземпляров.

В разные годы в издании выходили статьи Владимира Маяковского, Николая Рубцова, Евгения Евтушенко и других.

Сегодня выходит три раза в неделю, а также издается еженедельник «Труд-7».

111 лет назад (1907) был учреждён Московский коммерческий институт (ныне — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова).

Первый экономический российский ВУЗ был учреждён указом министра торговли и про­мышленности Дмитрия Философова.

После Октябрьской революции институт был национализирован и переименован в Московский институт народного хозяйства (МИНХ) имени Карла Маркса. В 1924 году он получил имя Георгия Валентиновича Плеханова. В 1991 году МИНХ имени Г. В. Плеханова получил статус академии, а в 2010 году ему был присвоен университетский статус. ВУЗ стал именоваться Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ имени Г. В. Плеханова).

В настоящее время в РЭУ им. Г.В. Плеханова на 15 факультетах проходят обучение более 50 тысяч студентов и 780 аспирантов. В университете работают около 3 тысяч преподавателей, из них более 30 действительные члены и члены-корреспонденты различных отраслевых академий наук.

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