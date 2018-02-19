Движение вперед. Символами кампании Путина станут Крымский мост и космодром «Восточный»

За самовыдвиженца говорить будут результаты. В штабе уверены: иллюстрации дадут исчерпывающие ответы.

19 февраля госканалы начинают транслировать агитационные ролики кандидатов в президенты России, согласно закону о выборах. Претендующим на высший государственный пост предоставляется бесплатное эфирное время на телевидении и радиостанциях. Такими образом у «большой восьмерки» финалистов, попавших в избирательных бюллетень, есть 26 дней на рекламу своих программ и достижений.

Основными тезисами роликов самовыдвиженца Владимира Путина станут целостность и укрепление России, социальная справедливость, движение страны вперед, уважение традиций и укрепление обороноспособности. Об этом сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты Андрей Кондрашев. Сюжеты в поддержку самовыдвиженца будут появляться на экранах в четыре раза меньше по сравнению с другими кандидатами: «будет буквально по одному ролику Путина в день».

«Политике Сегодня» Кондрашев объяснил, что неравное распределение эфирного времени обусловлено избирательным законодательством:

«Партийным кандидатам отводится еще и партийное время, которое они могут использовать как для агитации за партию, так и за кандидатов, выдвинутых от этих партий. Наш кандидат является самовыдвиженцем и не может пользоваться партийным временем».

Лично участвовать в съемках Владимир Путин не планирует, но в кадре появится. Команда использует фрагменты из предыдущих выступлений президента. Одной из иллюстраций работы Путина на первом посту станут видовые съемки крупных российских экономических объектов. Кондрашев подчеркивает, что достижений за последние годы накопилось немало:

«В реальном секторе экономики построен ряд заводов, мостов. В качестве одного из видных национальных проектов мы видим Крымский мост. Такие крупные объекты, как космодром «Восточный».

Альтернативных лозунгов основному – «Сильный президент – сильная Россия», по словам Кондрашева, не предусмотрено, но возможны «вариации», имеющие отношение к социальной политике, медицине и образованию.

«В целом все строится вокруг главного лозунга», - сообщил представитель штаба.

Лаконично выглядит и информация напротив фамилии Путин в избирательном бюллетене - «1952 года рождения, место жительства – город Москва, Президент Российской Федерации, самовыдвиженец». Россияне выберут своего президента 18 марта 2018 года.