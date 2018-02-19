Гол Бонавентуры принес "Милану" победу над "Сампдорией" в игре Серии А

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболисты "Милана" обыграли "Сампдорию" в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Воскресная игра в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 13-й минуте забил Джакомо Бонавентура. На 7-й минуте защитник "Милана" Рикардо Родригес не смог реализовать пенальти.

"Милан", не проигрывающий на протяжении семи туров, с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице. "Сампдория", прервавшая серию из пяти матчей без поражений, располагается строчкой выше, обходя "россонери" по дополнительным показателям.

Следующую игру "Милан" проведет 25 февраля на выезде с "Ромой". "Сампдория" в этот же день примет "Удинезе".