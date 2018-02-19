Гройсман пообещал стабилизировать цены

В 2018 году цены будут более стабильными, чем в 2017-м, но контроля цен быть не должно.Об этом Гройсман заявил 18 февраля в эфире телеканала "Украина"."Мы провели ряд изменений, которые позволили начать повышать реальные доходы населения за счет роста экономики. Это надо продолжаться и дальше. Я точно знаю, что в 18-м году цены будут более стабильными, чем в 2017-м", - заявил он.Гройсман добавил, что номинальная зарплата в Украине в прошлом году выросла на 37%, а реальная - на 19%. В 2018 году, по его мнению, средняя зарплата будет составлять 10 тыс. гривен."Если мы посмотрим на контроль цен, как их можно регулировать? Это все болтовня. Любая регуляция приводит к дефициту товаров и дальнейшему росту цен. Я выбираю другой путь", - отметил Гройсман и добавил, что наибольший рост цен в 2017 году произошел на рынке мясо-молочной продукции."По разным причинам. В этом году мы начинаем восстанавливать поголовье скота... насытим рынок мясом, молоком, и цены будут более стабильными", - подытожил Гройсман.