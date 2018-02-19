Грядет новый виток ядерной гонки вооружения, - Генсек НАТО

Из-за действий России в сфере разработки ядерного вооружения, весь в скором времени может оказаться на пороге новой гонки вооружения, последствия которой невозможно предсказать.Такое заявление сделал действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, давая интервью одному из западных изданий.«Россия, модернизируя свои ядерные силы и проводя обучение с ядерным оружием, рискует начать новый виток гонки ядерных вооружений в Европе», — сказал он.При этом он делает ссылку на информацию, полученную на союзников Альянса из США. Из нее следует, что РФ сейчас ведет активную работу над созданием новой ядерной ракеты средней дальности.