Как избавится от второго подбородка: тестируем MesoSculpt

К весне хочется преображений. И если с гардеробом все просто — достаточно посмотреть на сводку главных трендов сезона и выбрать себе что-то по погоде, то с бьюти-преображениями дела обстоят сложнее. Изменение внешности, даже если это небольшие перемены, требует усилий и руки мастера. Редактор FashionTime.ru отправилась в GMT-clinic за преображением и начала с малого — с избавления от второго подбородка, который нарушает идеальный внешний вид и никаким диетам и занятиями спорта не поддается. О том, как проходила процедура, об эффекте и личных впечатлениях — в нашем материале.

Жировые ловушки исчезают в последнюю очередь. И область так называемого второго подбородка — не исключение. Даже если у человека недостаточная масса тела, второй подбородок может присутствовать в любом случае. Во многом большую роль играет генетика. Но все это поддается исправлению инъекционными методиками.

Первым делом со своей проблемой я направилась на консультацию к врачу-косметологу. Меня принимала Анжелика Ужва — специалист с более 15-летним стажем. После детального анкетирования и выявления моей эстетической проблемы было решено сделать инъекции MesoSculpt c 71 в зону второго подбородка. О его эффективности я читала и многое слышала от специалистов, но лично до этого никогда не тестировала. Было немного страшно, ведь часто инъекции в области лица — это отечность, мелкие синяки и прочие неприятные, хоть и временные, последствия. После процедуры мне нужно было бежать на встречу и с отеками появляться не хотелось. Но косметолог меня убедила, что данный препарат не дает подобных последствий.

MesoSculpt C71 действительно эффективен и безопасен. Его разработали специально для борьбы с локальными жировыми отложениями в области лица.

Несколько уколов в зону второго подбородка я абсолютно не почувствовала — рука профессионала, однозначно, сказывается. Эффект после инъекций не моментальный. Глядя в зеркало — все как и было раньше. Результат можно заметить только спустя две недели. Так и произошло. На фотографиях заметно, как второй подбородок уменьшился в объеме. И это от одной процедуры. На мой взгляд — результат отличный. Дальше — спорт, правильное питание и к весне я буду готова.

До и После