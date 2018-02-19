Как всплыть с экономического дна

Глубина экономического падения России настолько велика, что для выхода из кризиса потребуется, по меньшей мере, 10, а то и 15 лет. К такому выводу пришли эксперты Института экономики РАН.

По их данным, потери основных фондов страны за последнюю четверть века сопоставимы с ущербом от Великой Отечественной войны. И чтобы их компенсировать, потребуются инвестиции в объеме 28 триллионов рублей. В качестве источника наращивания инвестиций предлагается сократить в шесть раз доходы состоятельных граждан.

По сути, речь идет о прогрессивном налоге, на котором не раз настаивал и академик РАН Сергей Глазьев:

«Практически все экономисты сходятся в том, что прогрессивная шкала - это необходимое условие для нормального развития экономики, потому что, во-первых, это снижение социального неравенства. Это приведение нашей системы регулирования в соответствие с нашими нравственными ценностями, где ключевую роль играет ценность социальной справедливости. Кроме того, это способ получения дополнительных доходов для бюджета».

Брать деньги для наращивания инвестиций специалисты Института экономики РАН предлагают не только у состоятельных граждан, но и у обычных людей со средним и даже низким доходом. По расчётам экспертов, у подавляющей части населения потребление должно снизиться на треть. Хотя куда уж меньше. И без того беднеющие граждане России, доходы которых продолжают падать, перешли на режим строжайшей экономии. Людям приходится сокращать свои траты не только на отдых и развлечения, но также на лекарства и продукты питания.

За счет чего планируется перезапускать экономику в то время, когда население России нищает, а промышленное производство стагнирует, Юрий Пронько выяснил у первого заместителя директора Института экономики РАН Михаила Головнина.

Экономист уверен, что сегодня ключевая задача российского правительства - это достижение высоких темпов роста и увеличение реальных доходов населения, которые продолжают падать. За три года в сумме они упали на 10,4%.

То есть рост реальных доходов обычных людей - это фундаментальная основа реформ. Если этого нет, то нет ни роста, ни развития. Растущий внутренний рынок порождает дополнительные инвестиции. Сейчас в стране идет предвыборный период, нужно выполнять майские указы президента, соответственно, некоторые положительные тенденции можно увидеть в моменте. Например, некоторый рост зарплат бюджетников. Но если мы стремимся к устойчивому экономическому росту, это означает, что и заработные платы тоже должны расти устойчиво.

Получается, нет проблем запустить эти механизмы, деньги есть, инфраструктуру развивать необходимо, благо, что страна настолько огромная, что есть, куда "руку приложить". Если есть понимание среди экспертов, почему это не делается? Что мешает?

Но есть ли у государства инструментарий стимулировать реальные доходы граждан? В правительстве уверяют, что в этом году будут проиндексированы зарплаты во исполнение майских указов президента. Кстати, и здесь есть очень нелицеприятный момент - решение властей о разделении пенсионеров на работающих и не работающих, отказ первой группы от индексации пенсий. Мало того, что это абсолютно неэтичное решение, но оно еще и контр-экономическое — вы сами провоцируете снижение потребительского спроса, сами высушиваете потребительский спрос. Каким образом можно решить проблему падающих доходов?

А мы в это время наращиваем налоги и фискальную нагрузку, хотя министры убеждают российский народ в обратном. Они лгут! И разъяснения Минфина касаемо имущественного налога на теплицы, бани, летние кухни и так далее, говорит о том, что и туда решили сунуть нос наши чиновники. А заявление Максима Орешкина об обложении самозанятых 6% граждан налогом с оборота тоже как-то поможет разбогатеть нашему населению? Зачем все эти инициативы именно сейчас? Выйдите на устойчивое развитие, тогда и стремитесь к бездефицитному бюджету и вводите новые налоги.

Есть еще элемент справедливости. Ведь у нас по-прежнему даже не обсуждается введение прогрессивного подоходного налога.

Министр финансов категорически против прогрессивной шкалы. Интересно, почему? За "своих" переживает? Он вновь и вновь произносит мантру: "Если мы введем прогрессивную шкалу налогообложения, это приведет к тому, что богатые и успешные будут уходить из нашей резидентуры, будут пытаться скрыть свои доходы". Я убежден: идет серьезная подготовка к так называемому налоговому маневру, когда либо будет принята формула 21/21 либо 22/22 за счет якобы снижения соцвзносов и повышения прозрачности бизнеса. Увеличение НДС до 21 или 22%, на мой взгляд, чистая провокация. Они не получат эффекта "обеления", потому что у нас давно и безвозвратно подорвано доверие между государством и гражданами.

Я убежден, необходимо прямо сейчас приступать к перезапуску экономики, под которым я имею в виду и стимулирование реальных доходов населения, и запуск масштабных инфраструктурных проектов. По нашим сведениям, Минэк и Минфин уже занимаются разработкой серьезных проектов, которые вскоре будут вкачивать в экономику чуть ли не триллионы рублей. Силуанов, Кудрин, Орешкин с удовольствием рассуждают: налоговые маневры приведут к тому, что мы увеличим финансирование образования и здравоохранения — так называемый человеческий капитал. Все вроде очень красиво выглядит, но в Институте экономики РАН считают, даже если начать сегодня, эффект будет только через 10-15 лет.

К сожалению, ни в политике федерального правительства, ни ЦБ это не прослеживается. Они гордятся макроэкономической стабильностью, но если ее начать расшивать, как нитки, одна за другой, гордиться-то нечем. Я уже не говорю, что это монетаристская дурь чистой воды - стремиться к 2020 году к бездефицитному бюджету. Этот документ, между прочим, уже принят и одобрен. А.Силуанов нарисовал к 2020 году 0% дефицита бюджета. Непонятно только, зачем.

Мировая экономика развивается семимильными шагами. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня стали реальностью. Боюсь, мы вообще можем оказаться на обочине развития. Я очень надеюсь на господина Орешкина, который, по словам его коллег, разрабатывает серьезные программные вещи, призванные в будущем кардинально изменить модель российской экономики. Только стимулировать население и бизнес нужно немедленно.

За последние годы доверие между государством, гражданином и бизнесом было сильно подорвано - если в нашей стране чуть голову поднимаешь, ее тут же сносят. Что мешает пойти на эту решительную меру - отказаться от плоской и перейти на прогрессивную шкалу? Уверен, это доктринальный вопрос, и он снова упирается в либеральный подход так называемых "монетаристов", хотя непонятно, на что он опирается, большинство развитых стран давно и успешно используют прогрессивную шкалу налогообложения.

Будем надеяться, что лозунги все-таки рано или поздно (лучше бы рано) уйдут в прошлое, а реальная работа во благо страны, ее экономики и граждан станет реальностью. Иначе нас ждет окраина в глобальной динамично развивающейся высокотехнологичной экономике.

Юрий Пронько