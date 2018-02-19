Экс-председатель «народного совета ЛНР» Алексей Карякин заявил, что «избрание» и.о. главы «ЛНР» Леонида Пасечника на пост лидера общественной организации «Мир Луганщине» является ошибкой.

По словам Карякина, согласно «конституции» глава «республике» не может занимать никакие должности в общественных органах. Он подчеркнул: «Кто и зачем создал ситуацию нарушения закона — мне непонятно. Ведь ст. 56 Конституции ЛНР четко определяет: „5. В течение срока своих полномочий Глава Луганской Народной Республики не может является депутатом Народного Совета Луганской Народной Республики и не может занимать никакие другие должности в государственных и общественных органах, предпринимательских структурах“».

Карякин уточнил, экс-глава «ЛНР» эту норму игнорировал: «Почему из Леонида Ивановича пытаются сделать „преемника“ Плотницкого во всем — мне непонятно и неприятно. Есть вещи, которые делать не стоит».

При этом он одобрил инициативу по увеличению срока полномочий главы «республики» до 5 лет. Также, он жестко раскритиковал экс- главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого: «Вопрос состоит в том, как именно формируется власть, насколько она заслуживает доверия и признания. Народ республики уже показал, что неправедная власть не сможет спрятаться за „спасительную бумажку“. И в 2014 г., и в ноябре 2017 г. те „властные фигуры“, к которым у луганчан „было очень много вопросов“ из „власти“ были удалены. Что продажная номенклатура „Партии регионов“, что „номенклатура Плотницкого“».

Кроме того, Карякин не исключил, что также пойдет на «выборы», но не как оппозиция Пасечнику. При этом в качестве кого он собрался принимать участие в «выборах» в «ЛНР» Карякин не уточнил.