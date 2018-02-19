"Марсель" обыграл "Бордо" в чемпионате Франции

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболисты "Марселя" добились победы над "Бордо" в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол на 34-й минуте забил Флориан Товен.

"Марсель", продливший беспроигрышную серию до восьми матчей, с 55 очками занимает третье место в таблице, отставая на 13 баллов от лидирующего "Пари Сен-Жермен". "Бордо", прервавший серию из четырех побед, с 35 очками идет восьмым.

Следующий матч "Марсель" проведет 25 февраля на выезде с "Пари Сен-Жермен". "Бордо" в этот же день примет "Ниццу".