Между Канадой и США появились разногласия по НАФТА

На грядущих переговорах, где пересмотрят Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли Соединенным Штатам и Канаде придется уладить ряд разногласий, которые затрагивают автомобильный сектор.

Это соглашение между тремя странами: Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой. Прошло 26 лет с подписания. Оно вступило в силу в 1994 году. Американский президент Дональд Трамп намерен пересмотреть договор на своих условиях.

Глава министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила об этом 18 февраля каналу Global News. Она отметила, что вопросы об автомобильной отрасли самые сложные и актуальные. Никаких конкретных деталей грядущего обсуждения этих вопросов она не назвала. Однако сказала, что речь идет и о производстве машин, и о производстве запчастей для них.

Все это уже обсуждали в Монреале. Теперь продолжат в Мексике. Канадское правительство собирается отстаивать интересы своей страны. Переговоры пройдут 25 февраля - 5 марта в столице Мексики.