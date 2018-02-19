МИД РФ призвал Украину положить конец «выходкам» националистов

Россия призвала власти Украины положить конец выходкам радикал-националистов и создать условия для безопасного функционирования учреждений РФ в Украине.

В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве, которому заявлен решительный протест после нападений на здание Россотрудничества в Киеве.

В ведомстве отметили: «К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям».

Отмечается, что Россия встревожена тем, что «агрессивный национализм» в Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей Киева, говорится в сообщении МИД РФ. В МИД РФ подчеркнули: «Налицо очередное проявление набирающего силу на Украине агрессивного национализма неонацистского толка, который явно пользуется покровительством и поддержкой официальных властей страны. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины Петра Порошенко на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к „борьбе с российским флагом“ по всему миру».

Также, там добавили: «Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей. Более того, в ряде случаев подобные настроения даже поощряются. Жаль, что трагические уроки прошлого столетия в Европе и США явно не учитываются».