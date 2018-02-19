Минкульт отреагировал на громкие обвинения певицы Приходько

Обвинения украинской певицы Анастасии Приходько в том, что ее без согласия сняли в предвыборном ролике Петра Порошенко, прокомментировал министр культуры Евгений Нищук.

В министерстве заявили, что разговор Евгения Николаевича с госпожой Анастасией действительно был относительно просто принципиального согласия в съемках условного видео-ролика. Ведь это сфера культуры, а они являются знакомыми и имеют контакты друг друга. Все дальнейшие переговоры велись продюсерами ролика с одной стороны и продюсером певицы Денисом Путинцевым с другой стороны, который был проинформирован о содержании съемок и способствовал их проведению,

Также по словам пресс-секретаря, после публикации видео Приходько якобы не выходит на связь.

«После того, как информация от певицы распространилась сетью Интернет, мы неоднократно пытались связаться с Анастасией, однако на контакт со вчерашнего вечера и до сих пор она не выходит. Опять же, по имеющейся у нас информации, по состоянию на сегодняшнее утро ролик, в котором снималась певица, уже перемонтирован, и сейчас на экранах он уже без ее участия», — добавили представители министра.