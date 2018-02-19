«Мисс Англия» рассказала о травле в британской армии

Катрина Ходж, получившая награду «Мисс Англия» в 2009 году, служила в британской армии. Она рассказала об издевательствах, которые там бывали.

Ее рассказ опубликовали в Mirror. Она сказала, что сослуживцы выдумывали колкие издевки, потому что ей вручили награду за участие в операции в Ираке. В 2005 году во время этой операции она обезоружила джихадиста. Этим Ходж спасла жизнь пятерым людям.

#WomanCrushWed Katrina Hodge:Corporal in the British Army & Miss England '09. Nicknamed Combat Barbie #Inspiration pic.twitter.com/jVn3nvzQWe

— Werewolf CrossFit (@WerewolfCF) 7 октября 2015 г.

Военные считали, что эта награда досталась ей только из-за что она девушка. На нее нападали в столовой, писали оскорбительные записки. Начальство никак не отреагировало на это. Девушке тяжело было справляться с этими нападками.

Ходж стала военнослужащей в 17 лет. Ее прозвали «Боевая Барби», потому что однажды она появилась в почти кукольном виде и на каблуках на службе. В 2009 году она стала «Мисс Англия». Это еще больше обострило конфликт с военными. Три года назад девушка покинула армию. Однако даже сейчас получает негатив со стороны военных, теперь через социальные сети.