МОК разрешил завершившим выступления на ОИ россиянам носить атрибутику РФ

Тема: Россия на Олимпийских играх в Южной Корее

Завершившим участие в Олимпиаде спортсменам из России, выступающим в составе объединённой команды атлетов под нейтральным флагом, разрешается использовать национальную атрибутику на тренировочных сборах и вне спортплощадок, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

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Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

Ряд российских спортсменов, выступавших в период Игр в нейтральном статусе под олимпийским флагом, уже вернулись домой.

В конце января «Парламентская газета» писала, что после официального утверждения МОК образца формы россиян Олимпийский комитет России отказался от организации традиционного Русского дома в Южной Корее.

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