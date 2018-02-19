На Донетчине роженицам будут выдавать пакеты для малышей

В Константиновке Донецкой области роженицам будут дарить приданое для их малышей за счет районного бюджета.

Отмечается, что программа поддержки рождаемости утвержден на сессии Константиновского районного совета. Председатель Константиновской районной государственной администрации Наталья Виниченко сообщает: «Сейчас нет поддержки молодым мамам из государственного бюджета, поэтому мы решили каждой роженицы нашего района вручать пакеты для малышей. Туда будут входить средства для гигиены новорожденных. Таким образом, мы будем выражать им благодарность за то, что они рожают будущих украинцев».

По информации, кроме гигиенических средств в наборе будет детская одежда. Наборы стоимостью примерно в две тысячи гривен будут давать каждой семье Константиновского района, в которой с 1 января 2018 родится ребенок.