На Луганщине мужчина нарисовал свастику на украинском флаге

В Лисичанске Лугаснкой области за изображение запрещенной символики задержан местный житель.

Пресс-служба патрульной полиции Луганской области сообщает, что правоохранители обнаружили нарушителя, когда тот рисовал баллончиком с черной краской запрещенную символику на стеле с изображением государственного флага Украины.

В полиции сообщают: «Как пояснил полицейским 38-летний гражданин, возвращаясь из магазина домой через центральную площадь, краской, оставшейся у него после окрашивания двигателя, он захотел нарисовать на украинском флаге запрещенную символику. Свои действия нарушитель объяснил пребыванием в состоянии алкогольного опьянения».