Новый МРОТ не спасет от нищеты. Нужно браться за экономику

Каждый поход за продуктами – вынужденное закаливание. Бабе Люде из Верховажского района Вологодской области приходится переходить реку вброд, чтобы попасть в магазин. Другого цивилизованного пути нет. Мост давно разрушен, а новый строить не хотят, ссылаясь на нехватку денег.

А ведь именно заботу о пенсионерах каждый пятый граждан России считает главной государственной задачей.

Народ призвал правительство России к ответственности

Об этом говорят данные исследовательского холдинга "Ромир". Более 40% респондентов назвали главной задачей повышение благосостояния народа. Столько же посоветовали властям наконец-таки заняться развитием российской экономики. Каждый третий опрошенный выделил необходимость совершенствования социальной помощи населению. Борьбу с коррупцией и терроризмом люди также называют в числе приоритетных задач, однако тренд очевиден – спасение от нищеты обычных граждан.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

Надо прекратить говорить, а, действительно, повышать заработную плату тем же самым бюджетникам. Мы всё время говорим о человеческом капитале. Ну, попробуйте человеку объяснить, который получает 15-16 тысяч, что он должен свою квалификацию повышать, быть внимательным к клиентам, как это сейчас модно говорить. Понятно, что у него голова то о другом болит – чем семью накормить и где ещё подзаработать".

Реальные располагаемые доходы населения за минувшие три года сократились более чем на 10%. И это лишь по официальным данным. На деле цифра может быть кратно выше. Нищета сводит на нет положительные тенденции, которые наметились в области инвестиций. По данным Института экономики РАН, в прошлом году рост составил 4,2%. Однако покупать продукцию, которая производится с помощью этих самых инвестиций, попросту некому. Ведь, как известно, любое число, помноженное на ноль, даёт ноль.

Михаил Головнин, первый замдиректора Института экономики РАН:

"На мой взгляд, сейчас центральная проблема – это как раз доходы населения, это конечный спрос домашних хозяйств. Не увеличив доходы населения, мы не достигнем достаточно высоких темпов экономического роста. Просто не будет источников спроса".

Чиновники федерального правительства не хотят замечать нарастающего социального напряжения и продолжают наносить точечные удары по нищающим гражданам. Министр финансов Антон Силуанов является главным лоббистом "налогового манёвра", который предполагает повышение НДФЛ с 13 до 15%.

Главная угроза для России – бедность и нищета граждан

Кроме того, ведомство готово пойти на еще одну серьезную провокацию и отменить льготы по НДС на социально значимые товары первой необходимости, в том числе хлеб, молоко и лекарственные препараты, что неизбежно приведет к росту цен. По словам Силуанова, Минфин уже внес свои предложения в кабинет министров, все изменения фискального бремени будут законодательно зафиксированы в течение этого года.

Михаил Делягин, экономист:

"Отмена льгот на НДС, на социально-значимые товары – это акт социального людоедства, социал-дарвинизма. Это действия, которые оправдания не имеют. Я вообще не понимаю, на каком свете живут эти люди, в какой стране. Нам говорят прямым текстом о том, что нужно стимулировать экономический рост, но для этого мы усилим налоговое давление. Как это умещается в одних и тех же головах, не совсем понятно".

Только по официальным данным того же правительства, за чертой бедности в России живут 20 миллионов человек, то есть 14% населения страны. К решению проблемы нищеты чиновники подходят формально. Государственная дума в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда, чем уровняла его с официальным прожиточным минимумом. С помощью этой меры планируется простимулировать рост ВВП.

Однако повышение МРОТ – никакая не панацея, уверены эксперты. Уровень бедности в стране существенно занижен, а значит, и малоимущих в разы больше, чем демонстрируют правительственные мужи.

https://tsargrad.tv/articles/krichashhaja-problema-naselenie-rossii-prizyvaet-vlasti-zanjatsja-razvitiem-jekonomiki_111954