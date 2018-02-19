Новый МРОТ не спасет от нищеты. Нужно браться за экономику

Показать меню
Актуально
Украинские СМИ просят Порошенко остановить уничтожение свободы слова - 14:07 Украинские СМИ просят Порошенко остановить уничтожение свободы слова Дважды обманутые: в Петербурге обещанного телемоста с Грудининым дольщики не - 14:07 Дважды обманутые: в Петербурге обещанного телемоста с Грудининым дольщики не дождались Океан выбросил на берег гигантское существо с метровой пастью (ФОТО) - 14:07 Океан выбросил на берег гигантское существо с метровой пастью (ФОТО) В День защитника Отечества в Севастополе состоится показ боевых кораблей и - 14:12 В День защитника Отечества в Севастополе состоится показ боевых кораблей и техники армейского корпуса ЧФ и соединения ВВС И ПВО ЮВО В смертельном ДТП в Калифорнии сгорело пять человек - 14:14 В смертельном ДТП в Калифорнии сгорело пять человек Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов побегут эстафету 4х10 км в Пхёнчхане в - 14:25 Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов побегут эстафету 4х10 км в Пхёнчхане в воскресенье "Волга" обыграла "Байкал-Энергию" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - 14:26 Злоупотребление чистящими средствами равносильно выкуриванию 20 сигарет в день - 14:32 Злоупотребление чистящими средствами равносильно выкуриванию 20 сигарет в день Марго Овсянникову и Саймона Марданшина больше ничего не связывает - 14:36 Марго Овсянникову и Саймона Марданшина больше ничего не связывает Елена Вяльбе: Говорила, что будет медаль, верила в наших девчонок - 14:43 Елена Вяльбе: Говорила, что будет медаль, верила в наших девчонок Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем США Волкером в Мюнхене - 14:47 Глава МИД Украины встретился со спецпредставителем США Волкером в Мюнхене МИД Германии подтвердил невозможность встретиться в «нормандском формате» - 14:47 МИД Германии подтвердил невозможность встретиться в «нормандском формате» Россияне смогут проголосовать на выборах в 19 американских городах - 14:47 Россияне смогут проголосовать на выборах в 19 американских городах КПРФ привела Грудинина к дольщикам, чтобы «поорать» - 14:48 КПРФ привела Грудинина к дольщикам, чтобы «поорать» Захарова: Порошенко ведет себя как коммивояжер - 14:48 Захарова: Порошенко ведет себя как коммивояжер Обманутый дольщик опасается преследования после встречи с Грудиным в Москве - 14:48 Обманутый дольщик опасается преследования после встречи с Грудиным в Москве НАТО не откажется от ядерного оружия, — Столтенберг - 14:49 НАТО не откажется от ядерного оружия, — Столтенберг
» » Новый МРОТ не спасет от нищеты. Нужно браться за экономику

Новый МРОТ не спасет от нищеты. Нужно браться за экономику


Добавлено: 19 фев 2018 в 08:56, Категория: Политика
Новый МРОТ не спасет от нищеты. Нужно браться за экономику

Каждый поход за продуктами – вынужденное закаливание. Бабе Люде из Верховажского района Вологодской области приходится переходить реку вброд, чтобы попасть в магазин. Другого цивилизованного пути нет. Мост давно разрушен, а новый строить не хотят, ссылаясь на нехватку денег.

А ведь именно заботу о пенсионерах каждый пятый граждан России считает главной государственной задачей.

Народ призвал правительство России к ответственности

Об этом говорят данные исследовательского холдинга "Ромир". Более 40% респондентов назвали главной задачей повышение благосостояния народа. Столько же посоветовали властям наконец-таки заняться развитием российской экономики. Каждый третий опрошенный выделил необходимость совершенствования социальной помощи населению. Борьбу с коррупцией и терроризмом люди также называют в числе приоритетных задач, однако тренд очевиден – спасение от нищеты обычных граждан.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

Надо прекратить говорить, а, действительно, повышать заработную плату тем же самым бюджетникам. Мы всё время говорим о человеческом капитале. Ну, попробуйте человеку объяснить, который получает 15-16 тысяч, что он должен свою квалификацию повышать, быть внимательным к клиентам, как это сейчас модно говорить. Понятно, что у него голова то о другом болит – чем семью накормить и где ещё подзаработать".

Реальные располагаемые доходы населения за минувшие три года сократились более чем на 10%. И это лишь по официальным данным. На деле цифра может быть кратно выше. Нищета сводит на нет положительные тенденции, которые наметились в области инвестиций. По данным Института экономики РАН, в прошлом году рост составил 4,2%. Однако покупать продукцию, которая производится с помощью этих самых инвестиций, попросту некому. Ведь, как известно, любое число, помноженное на ноль, даёт ноль.

Михаил Головнин, первый замдиректора Института экономики РАН:

"На мой взгляд, сейчас центральная проблема – это как раз доходы населения, это конечный спрос домашних хозяйств. Не увеличив доходы населения, мы не достигнем достаточно высоких темпов экономического роста. Просто не будет источников спроса".

Чиновники федерального правительства не хотят замечать нарастающего социального напряжения и продолжают наносить точечные удары по нищающим гражданам. Министр финансов Антон Силуанов является главным лоббистом "налогового манёвра", который предполагает повышение НДФЛ с 13 до 15%.

Главная угроза для России – бедность и нищета граждан

Кроме того, ведомство готово пойти на еще одну серьезную провокацию и отменить льготы по НДС на социально значимые товары первой необходимости, в том числе хлеб, молоко и лекарственные препараты, что неизбежно приведет к росту цен. По словам Силуанова, Минфин уже внес свои предложения в кабинет министров, все изменения фискального бремени будут законодательно зафиксированы в течение этого года.

Михаил Делягин, экономист:

"Отмена льгот на НДС, на социально-значимые товары – это акт социального людоедства, социал-дарвинизма. Это действия, которые оправдания не имеют. Я вообще не понимаю, на каком свете живут эти люди, в какой стране. Нам говорят прямым текстом о том, что нужно стимулировать экономический рост, но для этого мы усилим налоговое давление. Как это умещается в одних и тех же головах, не совсем понятно".

Только по официальным данным того же правительства, за чертой бедности в России живут 20 миллионов человек, то есть 14% населения страны. К решению проблемы нищеты чиновники подходят формально. Государственная дума в третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда, чем уровняла его с официальным прожиточным минимумом. С помощью этой меры планируется простимулировать рост ВВП.

Однако повышение МРОТ – никакая не панацея, уверены эксперты. Уровень бедности в стране существенно занижен, а значит, и малоимущих в разы больше, чем демонстрируют правительственные мужи.

https://tsargrad.tv/articles/krichashhaja-problema-naselenie-rossii-prizyvaet-vlasti-zanjatsja-razvitiem-jekonomiki_111954



Материалы по теме:

Чего россияне ожидают от правительства — опрос
40% граждан России опасаются заразиться ВИЧ — Опрос
Украинцы назвали главные события 2016 года (ИНФОГРАФИКА)
Соцопрос: Больше половины граждан России не хотят приютить беженцев из Украины
Добавлено: 19 фев 2018 в 08:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Встреча «ветеранов» Дебальцевского котла (ВИДЕО)

Встреча «ветеранов» Дебальцевского котла (ВИДЕО)

Протесты в Киеве: метро закрыто, колонны идут по городу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с РВ

Протесты в Киеве: метро закрыто, колонны идут по городу — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с РВ

Причина остановки метро в Киеве: шесть станций заминировано

Причина остановки метро в Киеве: шесть станций заминировано

Боевики ОРЛО сбили беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Боевики ОРЛО сбили беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Загрузка...



Лента новостей
Аналитики назвали самые популярные туристические регионы России - 13:56 Аналитики назвали самые популярные туристические регионы РоссииВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты — Минобороны Литвы - 13:56 ВВС НАТО дважды за неделю сопроводили российские самолеты — Минобороны ЛитвыСМИ: Крамп-Карренбауэр может стать новым генсеком партии Меркель - 13:56 СМИ: Крамп-Карренбауэр может стать новым генсеком партии МеркельПрокуратура проверит данные о профподготовке второго пилота разбившегося Ан-148 - 13:56 Прокуратура проверит данные о профподготовке второго пилота разбившегося Ан-148«Много артистов всплывет перед выборами», — у Порошенко заволновались из-за размышлений Вакарчука - 13:49 «Много артистов всплывет перед выборами», — у Порошенко заволновались из-за размышлений ВакарчукаАваков предложил прекратить охрану судов подразделениями полиции и Нацгвардии - 13:49 Аваков предложил прекратить охрану судов подразделениями полиции и НацгвардииМВФ выдвинул жесткое требование Украине - 13:49 МВФ выдвинул жесткое требование УкраинеЗавалим Службу автодорог фотографиями ям и выбоин: просьба Москаля - 13:49 Завалим Службу автодорог фотографиями ям и выбоин: просьба МоскаляУ Меркель поставили России условие по газопроводу в обход Украины - 13:49 У Меркель поставили России условие по газопроводу в обход УкраиныСтало известно когда в Украине снизятся цены на бензин - 13:49 Стало известно когда в Украине снизятся цены на бензин«Песконавки в сборе»: дочь Дмитрия Пескова показала семейное фото из бани - 13:47 «Песконавки в сборе»: дочь Дмитрия Пескова показала семейное фото из баниСоветник Асада поставила точку в истории с погибшими военными РФ в Сирии - 13:46 Советник Асада поставила точку в истории с погибшими военными РФ в Сирии"Человек года-2017". Лауреаты в номинации "Деятель искусств года" - 13:45 Ученые создали гибридные наночастицы против рака - 13:45 Ученые создали гибридные наночастицы против рака
Последние новости
ОБСЕ опубликовала отчет по погрому Россотрудничества - 14:01 ОБСЕ опубликовала отчет по погрому Россотрудничества Минкульт ответил на обвинения певицы Приходько - 14:01 Минкульт ответил на обвинения певицы Приходько Аваков хочет оставить суды без полицейской охраны - 14:01 Аваков хочет оставить суды без полицейской охраны Прокуратура завела дело из-за самоубийства туркменской студентки - 14:01 Прокуратура завела дело из-за самоубийства туркменской студентки Боевики «АТО» на службе ДНР: ещё один «ВСУшник» застрелил сослуживца - 14:00 Боевики «АТО» на службе ДНР: ещё один «ВСУшник» застрелил сослуживца Экспорт на Марс: Гройсман похвастался, что Украина продаёт товары в 223 страны (ФОТО) - 14:00 Экспорт на Марс: Гройсман похвастался, что Украина продаёт товары в 223 страны (ФОТО) Люди спрашивали: «Вы больше не уйдете?» — воспоминания участников освобождения Дебальцево - 14:00 Люди спрашивали: «Вы больше не уйдете?» — воспоминания участников освобождения Дебальцево Россия потратит на оборону $46 млрд - 14:00 Россия потратит на оборону $46 млрд «АТОшник», за жизнь которого боролись более полугода, умер в больнице (ФОТО) - 14:00 «АТОшник», за жизнь которого боролись более полугода, умер в больнице (ФОТО) СМИ сообщили об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста - 13:58 СМИ сообщили об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста Минпромторг ответил на публикации СМИ о закрытии аптек - 13:58 Минпромторг ответил на публикации СМИ о закрытии аптек В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру - 13:56 В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру «Самый большой кошмар»: фигуристка Пападакис рассказала об инциденте с платьем - 13:56 «Самый большой кошмар»: фигуристка Пападакис рассказала об инциденте с платьем
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"