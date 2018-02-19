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Нужно сразу согласовывать этапы введения миротворцев на Донбасс: Тука


Добавлено: 19 фев 2018 в 17:46, Категория: Украина
Нужно сразу согласовывать этапы введения миротворцев на Донбасс: Тука

«Поэтапное решение вопроса обсуждается уже больше года. Единственное предупреждение, что поэтапный ввод должен приниматься Совбезом ООН в самом начале, а не разбиваться поэтапно, потому что наш противник — Российская Федерация — в случае поэтапного утверждения Совбезом ООН может в любой момент заблокировать дальнейшие этапы этих процессов. Поэтому нужно принимать решение сначала на все три этапа», — говорит он.

По его мнению, в принятии решения по миротворческой миссии ООН много внешних факторов, на которые Украина не может повлиять.

«В первую очередь, это позиция России, поэтому я считаю, что не нужно снимать с России частично санкции, а наоборот — усиливать их. Так как страна воспринимает исключительно позицию силы, то нужно демонстрировать свою силу, не вооруженную силу в XXI веке, а силу интеллектуальную, политическую, экономическую, финансовую — этого хватит для того, чтобы переубедить руководство Российской Федерации», — считает Тука.



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Добавлено: 19 фев 2018 в 17:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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