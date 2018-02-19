Обе стороны конфликта продолжают рыть траншеи и докладывать мины-ОБСЕ

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта продолжают рыть траншеи и докладывать мины.

Как заявил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует передвижение сил конфликтующих сторон в Донбассе и создание новых боевых позиций.

«Стороны продолжают рыть траншеи… Факт, что стороны продолжают двигаться друг к другу все ближе и ближе… и факт в том что обе стороны продолжают докладывать мины… Также стороны продолжают вмешиваться в нашу работу», — сказал Хуг