Ольга Четверикова: Оцифровка страны как гибельная национальная идея

Уже очевидно, что главной задачей российских цифровиков является не развитие промышленности и экономики в целом, а создание «комфортной правовой среды» для внедрения таких IT-технологий, которые, мало что давая экономике и обществу в целом, позволяют «инноваторам» выкачивать и присваивать себе огромные средства. Для этого и разрабатывают такие дорогостоящие проекты НТИ, как Нейронет, Сейфнет и др., в то время как реализация действительно важных научно-технических проектов оказывается невозможной.



Но это одна сторона процесса, а есть и другая — это участие в мировом проекте создания системы тотального электронного контроля за гражданами через сбор максимально возможного объёма персональных данных. Поэтому цифровые технологии и внедряют в первую очередь там, где такие данные можно получить – в системе госуправления, здравоохранения и образования. Поэтому и «комфортная правовая среда» стала создаваться параллельно с переходом к массовому сбору

персональных биометрических данных о гражданах России. И не будем забывать, что, в соответствии с планами форсайтеров, Биометринет предшествует созданию Нейронета.

Главным «дирижёром» этого процесса является Сбербанк, который ознаменовал вступление в «цифровую экономику», означающую, напомним, тотальную трансформацию общества, началом открытого присвоения себе государственных функций (недаром Г.Греф, написавший предисловие к книге Шваба, с таким восторгом о ней отзывался). В сентябре 2017 г. в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент банка А.Шаров заявил, что его кредитная организация будет выдавать паспорта, водительские права, регистрацию на недвижимость и землю и иные документы. Фактически отделения Сбербанка возьмут на себя функции многофункционального центра (МФЦ) – в 2018 г. в каждом третьем регионе России, а в 2019 г. – по всей стране. Инициатором этого стал вице-премьер И.Шувалов, поручивший МВД и Центробанку РФ проработать вопрос о передаче банкам функций Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Паспортно-визовый сервис», а значит, и персональных данных, миллионов десятков граждан России.

Переход ключевых государственных и муниципальных функций (в форме услуг) к банку — это, действительно, крутая инновация, которой

не позволила себе ещё ни одна развитая страна мира. Напомним, что речь идёт об организации, в которой

50% + 1 акция числится за Центральным банком РФ, а 45, 41% — за юрлицами-нерезидентами РФ, при этом состав компаний не разглашается. Но и Центробанк, как известно полностью независим от российской власти и, по сути, представляет собой валютный обменник-филиал ФРС. Так что государство отказывается от своих функций в пользу негосударственной структуры.

Присвоение Сбербанком новых функций, а значит и новых данных, значительно укрепляет его позиции. Тем более, что в январе 2017 г. Верховный суд

России разрешил списывать долги ЖКХ, телефонный связи и налогам с банковских карт без судебного разбирательства – по одному только судебному приказу. Так что, поскольку у Сбербанка будет огромная база паспортов и других документов граждан, он приобретёт новые механизмы влияния на должника, вплоть до блокировки паспорта. Соответственно, когда всем банкам позволят массовую выдачу паспортов, Сбербанк сможет презентовать мультифункциональную пластиковую ID-карту с микрочипом и подпишет приговор бумажному паспорту. На ID-карте будет, в том числе, и электронный кошелёк со счётом, являющимся собственностью банка, и она будет ключом ко всем госуслугам, которые на тот момент передадут банкам

на аутсорсинг. Г.Грефу останется сделать последний шаг – пролоббировать полную отмену наличных денег[1].

Вместе с тем Сбербанк приобретает и новые возможности для обогащения, так как

он продаёт прогнозные и статистические модели, основанные на обезличенных данных о своих клиентах. С осени 2016 г. работает сайт «Открытые данные», на котором собрана статистическая информация о кредитовании, средних зарплатах, пенсиях и депозитах, основанная на данных о более чем 100 млн клиентов банка[2].

Но дело в том, что одновременно с расширением своих функций Сбербанк стал вводить и биометрические технологии, предполагающие отказ от пластиковых карт. В июне 2017 г. он запустил пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу, установив

первый банкомат с такой функцией в Москве в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте. Чтобы воспользоваться им, клиент

создаёт биометрический шаблон, на основе которого устройство

считывает информацию и

выполняет все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты.

В декабре 2017 г. Госдума приняла разработанные Центробанком поправки к закону 115-ФЗ («»), позволяющие уже всем банкам осуществлять с помощью биометрических персональных данных (изображения лица, голоса) удалённую идентификацию своих потенциальных клиентов. Эта система начнёт работать по всей России с середины 2018 г. Граждане смогут стать клиентами любого банка – открыть вклад и получить кредит, не приходя в его офис, а пройдя проверку с помощью биометрии. Законопроект обязывает банки в каждом регионе пропорционально – в зависимости от масштаба сети отделений – установить оборудование для сбора биометрических данных граждан.

Осуществляться это будет через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг[3] и Единую биометрическую систему (ЕБС). Что касается ЕБС, то концепция и «дорожная

карта» по её созданию была утверждена Минкомсвязи ещё в июле 2017 г., а подрядчиком по созданию её выступил «Ростелеком». Министерство вместе с ЦБ занималось этим уже с середины 2016 г. в соответствии с установкой правительства, для которойнашёл удобную формулу:«Если не развивать цифровую экономику, то зависимость от иностранных технологий не победить… В ближайшие три-пять лет решится, сможет ли Россия “оседлать цифру” или останется в числе догоняющих»[4]. А глава Центробанка Э.Набиуллина заявила, что введение удалённой идентификации в банках является задачей первостепенной важности.

Затраты на создание ЕБС оцениваются в 247,6 млн. руб., не считая расходов самих банков. При этом первые два года финансовые организации смогут пользоваться ЕБС бесплатно, а после 2020 г. — платно, и затраты банковского сектора могут составить 500 млрд. руб.[5]

Надо отметить, что, хотя все процессы цифровизации осуществляются под лозунгом обеспечения безопасности, на самом деле, по мнению экспертов,

создание общей цифровой базы повысит риски хакерских взломов и потенциальных утечек данных, поскольку в отличие от стандартных средств – логина и пароля – внешность человека можно легко «украсть», взяв его фотографии из соцсетей, а голос можно присвоить, позвонив человеку по телефону и сделав запись разговора. Кроме того, биометрические признаки нестатичны: после раннего пробуждения или во время болезни может временно измениться не только голос человека, но и его внешность.





Однако российский IT-бизнес это, естественно не волнует, он озабочен совсем другим:небольшим объёмом российского рынка распознавания лиц, составляющим несколько миллионов долларов, в то время, как объём мирового рынка, по оценке MarketsandMarkets, в 2016 г. составлял 3,35 млрд. долл.,в 2021 г. должен вырасти до 6,8 млрд. долл., а к 2022 г. – до 32, 73 млрд. долл. (!). Поэтому для цифровиков переход банков на биометрию сулит обеспечить большой «рывок» на рынке. Как заявил гендиректор Центра речевых технологий(его компания претендует на поставку решений для биометрической системы), до сих пор масштабных проектов по биометрической идентификации в России практически не было, так что её создание «должно подстегнуть этот рынок»[6].

Одним из лидеров рынка распознавания лиц и компьютерного зрения в мире является российская

компания ВижнЛабс (VisionLabs), основанная в 2012 г. и разрабатывающая технологии и продукты для финансовой сферы, ритейла, видеонаблюдения и безопасности. Она является резидентом «Сколково» и участником программФонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и работает с крупными корпоративными и государственными клиентами по всему миру. Как заявил гендиректорVisionLabs А.Ханин, совместно со Сбербанком ониреализуют самую крупную биометрическую платформу в России.

В ноябре 2017 г. Сбербанк через свою внутреннюю структуру — Дирекцию по развитию цифрового

бизнеса — приобрёл 25,07% пакета акций ВижнЛабс, в то время, как остальные остаются в руках основателей компании и венчурного фонда Sistema VC[7]. Эта сделка стала первым шагом Сбербанка по построению биометрической платформы «экосистемы банка», которая наряду с лицом должна также использовать распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам. Она должна строиться на основе платформы VisionLabs LUNA, которая и создаёт, как сказано, «уникальный» биометрический идентификатор для доступа к любой услуге или сервису клиентам Сбербанка и, как указал зампред Правления Сбербанка Лев Хасис, строится на «лучших технологиях в мире»[8].

То, что эта сделка крайне выгодна в первую очередь VisionLabs, говорит тот факт, что она позволит поддержать развитие проектов этой компании на международных рынках — Европы, США и Азии. Поэтому стороны также договорились о привлечении в дальнейшем потенциального международного стратегического инвестора в состав акционеров компании. Таким образом компания получила крупнейшую возможность для бизнес-применения своей технологии.

Между тем финансы

— это только начало. Как отметила первый зампред Центробанка О.Скоробогатова, в будущем единую биометрическую систему будут использовать также страховые компании и пенсионные фонды. Возможно применение этой системы в МФЦ и различных организациях в медицинской и образовательной сферах[9].

Вслед за банками к внедрению биометрии решила подключиться и «Почта России», которую в июле 2017 г. возглавил бывший замминистра экономразвития Н.Подгузов. Сразу после своего прихода он

начал прорабатывать биометрическую идентификацию клиентов при входе в почтовые отделения. Выступая в октябре 2017 г. на конференции ВТБ Капитала «Россия зовёт!», он, в частности, рассказал: « У нас достаточно большой объём данных,которые мы собираем о наших клиентах. Раньше мы их не упорядочивали. Сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики на этот счёт»[10]. Хотя введение новой практики объясняется тем, что она поможет покончить с очередями и облегчит подготовку нужных товаров, это лишь прикрытие. В реальности делается это для другого: «Почта России» присоединилась к проекту формирования биометрического банка данных. Она будет через камеры собирать лица, потом соотносить их с паспортными данными клиентов и формировать идентификационную базу, которую затем будет сливаться в ЕБС. В своём рвении быть на передовой строительства цифровой экономики Н.Подгузов даже пообещал не только выдачу посылок в течение 30 секунд, но и доставку отправлений с помощью дронов уже в 2018 г. Причём беспилотники будут перевозить грузы в 50-100 кг на расстоянии 50-100 километров.Интересно, что в Европе и США, где над этим уже активно работают, собираются создать необходимые технологии только в течение ближайших нескольких лет.

Программа цифровизации страны создала условия для широкомасштабного сбора данных во всех сферах общественной деятельности. Центробанк России планирует создать национальную систему регистрации всех транзакций населения на финансовом рынке. Тут есть и встречная инициатива «снизу» – комбанки сами проводят тестирование системы транзакционного скоринга (контроль над всеми расходами граждан по банковским картам). В проекте участвуют уже 13 банков, Visa, MasterCard, кредитное агентство Equifax. А Сбербанк пошел ещё дальше и ставит опыты введения психоскоринга – анализа психики человека по записям в его соцсетях.

Минтруд тоже собирается организовать сбор данных обо всех доходах и имуществе населения из всех доступных источников и дать право регионам пользоваться этими данными, чтобы вести контроль за неработающими гражданами и повысить адресность выплаты соцпособий, хотя скорее всего речь идёт об их сокращении.

В июле 2017 г. в Госдуме приняли закон о телемедицине, который разрешил гражданам получать дистанционные консультации у врача по интернету. В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система (ЕГИС) в сфере здравоохранения. Она обеспечит возможность предоставления гражданам медицинских услуг в электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых будет утверждаться правительством. Одновременно «Ростелеком» собирается создать единый национальный регистр данных о здоровье жителей страны (цифровые истории болезни), доступ к которому планируется для всех врачей из любой точки, и, соответственно, сведения о болезнях станут публично доступны широкому кругу лиц.

Свою систему сбора данных готовят в системе образования. Рабочая группа Экономического совета при президенте РФ, активным членом которой является форсайтер Д.Песков, разрабатывает проект,

который призван заменить так и не введённую у нас систему «Контингент обучающихся». Напомним, что эта системапредполагала создание единой базы персональных данных о всех учащихся и их родителях, которые отражали бы информацию об образовательном пути граждан России, начиная с дошкольных образовательных организаций до аспирантуры и которые были бы открыты и доступны широкому кругу федеральных ведомств и региональным и муниципальным властям. Хотя закон о ней был принят в декабре 2016 г. Госдумой и Советом федерации, он так и не вошёл в силу, поскольку не был утверждён президентом из-завопиющихнарушений конституционных статей, касающихся безопасности граждан, что представляло угрозу и для самих власть имущих.

Новый проект, разработанный АСИ, ставит ту же цель, что и прежний, но он более опасен, поскольку идёт ещё дальше на пути реализации форсайт-проекта «Образование 2015». Он предполагает внедрение технологий блокчейн в сферу образования, чтобы, как объяснил Д.Песков, отказаться от бумажных документов и ввести все достижения в труде и образовании, начиная со школы, в единый реестр[11].



Проект предлагает программу мероприятий по слиянию дипломов и трудовых книжек в индивидуальный профиль компетенций человека, который сопровождает его на протяжении всей жизни.

Для хранения информации профилей предлагается использовать технологию блокчейн, представляющую собой распределённую базу данных, которая хранится на отдельных информационных блоках, что обеспечит прозрачность проводимых транзакций и множественное копирование всех этих транзакций таким образом, что у каждого участника процесса, обладающего доступом, всегда будет информация о каждом шаге участника сети. При этом у каждого разный доступ к файлам.

Предлагаемая система позволяет обеспечить сбор подробнейшей информации практически о каждом человеке, так как задаёт такой формат индивидуальных профилей, при котором можно фиксировать результаты учебной и трудовой деятельности вплоть до оценки по каждому предмету и всех практических навыков, приобретённых человеком. У работодателя при этом сформируется своя оценка компетенций сотрудника. Так что, сравнив оценки, полученные в вузе, с видением работодателя, можно будет строить рейтинги не только учебных заведений, но и кафедр, и конкретных преподавателей[12]. При этом понятно, насколько, с одной стороны, эти оценки субъективны, с другой стороны – формальны. Но главное — человек становится абсолютно прозрачным для работодателя, интересами которого руководствуются авторы проекта (никакая трудовая книжка или диплом таких возможностей не предоставляет), что является нарушением закона о персональных данных. К тому же неясно, где будут находиться узлы этой распределённой базы, кто будет определять круг вузов и какую платформу собираются использовать.

Конечно, если передать этот проект на обсуждение научной и педагогической общественности, он встретит её категорическое неприятие, поэтому и обсуждается он в узком кругу. Поэтому и ответственным за направление «Кадры и образование» программы развития цифровой экономики назначено Минэкономразвития, а не Минобрнауки, что лишний раз подтверждает: данная сфера рассматривается исключительно как часть бизнеса.

Между тем, АСИ не стало дожидаться изменений в правовой сфере и приступило

к реализации своего революционного образовательного проекта. Официальный переход к оцифровке окончательно развязал руки форсайтерам в их попытках создать систему «узаконенного рабства» в интересах новой касты людеардеров.

Показательно, что это совпало со 100-летием революции 1917 г.

7 ноября 2017 г. на площадке «Точки кипения» в Санкт-Петербурге с одобрения президента РФ

состоялось открытие Университета НТИ «20.35», ещё ранее представленного Д.Песковым в качествеуниверситетав мире,в котором«человекбудет учить искусственный интеллект, а искусственный интеллект – человека»[13]. Он мыслится как «академия генштаба», как главный центр по подготовке кадров технологических лидеров для цифровой экономики и для рынков НТИ.

Планируется, что в 2018 году университет сможет принять уже 500-1000 студентов – сотрудников технологических компаний, работающих на рынки НТИ, а к 2020 году выйдет на полную мощность, при которой в нём будет обучаться в формате онлайн и офлайн до 100 тысяч человек – будущих «игроков новых рынков». При этом вся работа университета рассчитана на короткий жизненный цикл – 15 лет, то есть с 2020 по 2035 гг. К этому времени, по планам форсайтеров, он будет не нужен, так как вся система образования будет перестроена по его модели.

Университет «20.35» — это воплощение планов форсайтеров об «университете без стен, без ректоров, без

дипломов».

Как указал Д.Песков, «построить новую систему образования внутри существующей невозможно», поэтому их университет «преодолевает устаревшие представления, что образование – это обязательное наличие образовательного стандарта, аккредитации, государственное финансирование и диплом».

Характерными чертами университета стали сетевой формат обучения и индивидуальные «образовательные траектории»: о студентах будут собирать данные и на основании технологического интеллекта выстраивать образовательные модули для каждого учащегося. В этом будут участвовать ведущие вузы страны, корпоративные академии, ФАНО,

коммерческие и государственные организации. В качестве реальных заказчиков специалистов будут выступить более 500 компаний, участвующих в рынках НТИ[14]. Предлагаемая модель обучения будет признаваться работодателями, которых интересуют практические,

«заказанные» ими навыки и компетенции человека, а не дипломы и трудовые книжки, вместо которых для каждого выпускника сформируют цифровой профиль компетенций.

Что касается финансирования программ университета, то осуществляется оно из средств, выделенных на программу НТИ. В дальнейшем университет перейдёт на самофинансирование, и доступ к нему сможет получить любой желающий, оплатив своё обучение. Либо университет будет оплачивать обучение в обмен на последующий возврат этой суммы из последующих доходов, а наиболее талантливым претендентам по итогам тестирования могут предложить инвестиционный контракт[15].





Интересно, что особая роль в реализации программы цифровой экономики принадлежит Генеральной прокуратуре, которая намерена стать партнёром Минкомсвязи и может выступить в качестве федеральной площадки для обкатки новых технологий. Об этом рассказал директор НКО «Информационная культура» И.Бегтин, который в качестве члена Центра стратегических разработок принимал участие в написании упомянутой программы, а в настоящий момент возглавляет созданный при Генпрокуратуре Экспертный совет по информационным технологиям (ИТ). Как пояснил Бегтин, в силу того, что прокуратура не входит в структуру правительства и не участвует и IT-госпрограммах, она подвержена меньшей бюрократизации и на данный момент имеет возможность внедрять многие технологии практически с нуля.

Ещё в начале 2017 г. органы прокуратуры приступили к формированию концепции собственной цифровой трансформации, которая затрагивает как документооборот, так и коммуникацию с гражданами. Но, как указал министр Н.Никифоров, поскольку в цифровой экономике «данные становятся экономической сущностью», Прокуратура должна оперативно реагировать на трансформацию в обществе, и главной площадкой для реализации этого и стал Экспертный совет по ИТ. В него вошли ведущие эксперты IT-отрасли:

вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» И.Агамирзян, первый заместитель АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» О. Богатырев, председатель совета директоров WikiVote! В.Буров, управляющий директор — начальник управления рисками ПАО «Сбербанк России» М.Еременко, генеральный директор компании Zecurion А.Раевский,

руководитель направления «Институты и общество» Фонда «Центр стратегических разработок» М.Шклярук и др.[16] Так что цифровики проникли и сюда, и с их стороны это был упреждающий шаг, направленный на нейтрализацию тех, кто будет искать правовой защиты от насильственной оцифровки.

Кстати, в одной из передач на ОТР И.Бегтин откровенно заявил: «Это очень больше заблуждение, что стратегия государства на что-то влияет. Давайте будем честными: государство всегда догоняющий игрок. В том, что касается

цифровых технологий, оно отсталый… динозавр… Концепции «электронной России», «электронного общества», сейчас вот «цифровой экономики» — это устаревшие понятия, потому что всё, что там написано, это должно было быть сделано много лет назад»[17]. Чтобы восполнить упущенное премьер Д.Медведев призвал предпринимателей и чиновников России копировать опыт других стран, которые действуют «в такой свободной плоскости, когда практика опережает нормотворчество» [18].



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Открытый переход власть имущих в России к трансгуманистической стратегии развязал руки авторам и режиссёрам самых радикальных проектов, которые строят и создают свою собственную реальность, не считаясь с действительностью. Их чувство безнаказанности за свои слова и поступки объясняется не столько их наглостью, сколько совершенно иным типом мышления, свойственным людям с изменённым сознанием.

Опасно то, что они присваивают себе функции интеллектуальных вождей, которые, под лозунгом строительства «нового дивного мира», ведут людей по пути саморазрушения личности. Недаром в одной из своих речей формайтер Д.Песков говорил о том, что будущее создаётся

«путём экспериментов» и что они строят мир, в котором они отказываются от накопленного

опыта[19].

В действительности всё нужное человечеству уже изобретено, и изобретение нового может идти только по пути уничтожения самого человека и замены его инобытийной сущностью, биомеханоидом, киборгом. Это старая мечта гностиков-алхимиков, которые рядятся сегодня в тогу цифровиков-айтишников. Как пишет наш философ В.А.Кутырёв, «сейчас в мире два главных тренда: Прогресс (техники) и Регресс (человека, его общества). Их взаимообусловленность можно определить как Трансгресс. Поскольку я из рода Человек,

то пытаюсь им «возражать», в том числе оправдывающей их господствующей без(д)умно-суицидальной учёности». В условиях объявленной человеку войны девизом становится: Сопротивляюсь, следовательно, существую!» [20]

Будем же помнить предупреждение великого русского святителя Игнатия Брянчанинова: «Не играйте вашим спасением, не играйте! Иначе будете вечно плакать».

[1] Семёнов В. Россиян продают в пожизненное рабство ростовщикам. – Режим доступа:

http://kolokolrussia.ru/globalizaciya/rossiyan-prodaut-v-pojiznennoe-rabstvo-rostovschikam#hcq=Yj5C8Aq

[2] Сбербанк начнет продавать данные о поведении своих клиентов. – Режим доступа:

http://www.forbes.ru/news/333425-sberbank-nachnet-prodavat-dannye-o-povedenii-svoih-klientov

[3] Банки будут подключены к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую уже предоставляются некоторые госуслуги. В настоящий момент в системе хранятся фотографии, номера телефонов и паспортные данные граждан, а также СНИЛС и ИНН. Удаленная идентификация в банке станет возможной, если к этим данным добавить снимок лица и запись голоса. Чтобы они попали в общую базу, пользователь должен лично посетить отделение какого-либо банка и оставить там свои параметры, после чего сможет дистанционно подтверждать свою личность во всех банках, работающих с системой.

[4] Замахина Т. Роботу нужны поправки. – Режим доступа:

https://rg.ru/2017/09/25/parlamentarii-rassmotriat-zakonoproekty-o-cifrovoj-ekonomike.html

[5] Единая биометрическая система (ЕБС) клиентов банков. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php

[6] В «Ростелекоме» назвали дату старта биометрической идентификации россиян, — Режим доступа:

http://www.rbc.ru/technology_and_media/11/07/2017/596373db9a79471158fa3188

[7] См. о фонде: Венчурный фонд Sistema VC получил инвестиции от Сбербанка и «Магинвеста». – Режим доступа:https://incrussia.ru/news/venchurnyy-fond-sistema-vc-poluchil-investitsii-ot-sberbanka-i-kompanii-maginvest/

[8]Рыбачёк Е. VisionLabs займется биометрической идентификацией для Сбербанка

https://techfusion.ru/visionlabs-zajmetsya-biometricheskoj-identifikatsiej-so-sberbankom/

[9] http://www.cnews.ru/news/top/2017-11-09_cherez_mesyats_rossijskie_banki_nachnut_uznavat

[10] «Почта России» разрабатывает технологию идентификации личности при входе в отделения. – Режим доступа: https://meduza.io/news/2017/10/25/pochta-rossii-razrabatyvaet-tehnologiyu-identifikatsii-lichnosti-pri-vhode-v-otdeleniya

[11] В АСИ продумывают механизм применения блокчейн в российской сфере образования. – Режим доступа: http://www.coinfox.ru/novosti/7202-v-asi-produmyvayut-mekhanizm-primeneniya-blokchejn-v-rossijskoj-sfere-obrazovaniya

[12] Карчмарек Н.Цифровая «корочка»: в России предлагают использовать блокчейн для хранения данных о дипломах и трудовых книжках. – Режим доступа:

https://russian.rt.com/russia/article/432847-blokchein-vuzy-diplomi

[13]Университет НТИ 20.35. – Режим доступа:

http://2035.university/#what

[14] АСИ запустило университет НТИ «20.35», чтобы готовить кадры для цифровой экономики. – Режим доступа: https://asi.ru/news/85128/

[15] Первый сетевой университет НТИ «20.35» будет готовить кадры для цифровой экономики. – Режим доступа: http://2035.university/media/post/detail.php?ID=25

[16] Воейков Д. Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики»

http://www.cnews.ru/news/top/2017-06-27_genprokuratura_mozhet_stat_ploshchadkoj_dlya_obkatki

[17] Видео «О цифровых услугах и безопасности личных данных в интернете». OTVrussia. 25 января 2018 г.- Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=xqVNBR2monk

[18] Медведев: Нормотворчество не должно тормозить развитие цифровой экономики. – Режим доступа:

https://rg.ru/2017/12/18/medvedev-normotvorchestvo-ne-dolzhno-tormozit-razvitie-cifrovoj-ekonomiki.html

[19] Песков призвал всех запомнить две грустные вещи о будущем. – Режим доступа:

https://indicator.ru/news/2017/09/21/asi-peskov-5-100/

[20] Кутырев В.А., Нилогов А.С. Человек ХХI века: восстание техноидов, революция мутантов. – Режим доступа: https://vstanzaveru.ru/kutyirev-v-a-nilogov-a-s-chelovek-hhi-veka-vosstanie-tehnoidov-revolyutsiya-mutantov/

https://vstanzaveru.ru/chetverikova-o-n-otsifrovka-stranyi-kak-natsionalnaya-ideya-okonchanie/