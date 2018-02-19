Ошибка Рейгана, которая едва не принесла СССР победу в холодной войне

Президент Беларуси на днях предупредил, что мир в шаге от глобального противостояния с непредсказуемыми последствиями. Если перевести с дипломатического языка, это означает, что никакой шаг уже не нужен. Вторая холодная война и так идёт полным ходом.

А что касается её последствий, которые Александр Лукашенко назвал непредсказуемыми… Это трудный и болезненный вопрос. Ведь в первой холодной войне наша страна потерпела поражение.

Капитуляция СССР была упакована в слова о сотрудничестве и прекрасных перспективах дружной семьи капиталистических народов, однако на деле распад советской империи привёл к гуманитарной катастрофе для сотен миллионов людей. Многие регионы прошли через военные конфликты: Абхазия, Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Чечня, Таджикистан, Фергана, Ош, Донбасс. Похоже, что список горячих точек ещё не полный. Наш регион выпал из числа лидеров мировой экономики — успехи отдельных отраслей в отдельных республиках не строят погоды.

Оказалось, что вырваться из замкнутого круга национальных и экономических проблем предельно сложно. Не хочется даже допускать мысли об ещё одном поражении и его последствиях. Потому так важно понять ход и логику прошлого противостояния, сделать правильные выводы из исторических аналогий, выстроить адекватную стратегию на будущее.

Против абортов и коммунистов

В 70-х годах СССР достиг военного паритета с Соединёнными Штатами, что сразу улучшило отношения между двумя странами. Весь мир выдохнул с облегчением. Казалось, ничего подобного Берлинскому или Карибскому кризису, когда война могла начаться из-за одного случайного выстрела, уже не повторится.

Даже афганская авантюра Политбюро не так повлияла на разрядку, как это принято сейчас думать. Несмотря на ввод советских войск, Совет Безопасности ООН лишь выразил глубокую озабоченность и отказался принимать американскую резолюцию, направленную против СССР. Что характерно, США в этом вопросе не поддержал ни один из членов Совета.

Все знают про бойкот Московской олимпиады 1980 года. Однако в том же году в Соединённых Штатах совершенно спокойно прошли Зимние игры, на которых советская сборная заняла 1-е место. Вторую позицию в медальном зачёте традиционно взяла ГДР — самая спортивная страна в мире.

Мирное, как у нас говорили, сосуществование двух систем шло по накатанной колее. Кишинёвская табачная фабрика купила американскую лицензию на производство «Мальборо», которое для советских людей стало вроде как праздничным куревом — буржуйские сигареты стоят аж рубль за пачку, но почему бы и нет, если в гостях, за рюмкой коньяка. «Пепси-кола» и водка «Столичная» обменялись эксклюзивными правами на импорт и распространение продукции. По программе «Интеркосмос» мы отправили на орбиту первого француза. Франция состояла в блоке западных держав, однако Париж всегда сохранял особые отношения с Советским Союзом.

В тихой атмосфере спокойного соперничества двух сверхдержав речь президента Рональда Рейгана о начале «звёздных войн» произвела почти такой же эффект, как вероломное нападение Гитлера.

8 марта 1983 года вместо того, чтобы поздравлять дам с Международным женским днём, Рейган отправился на встречу к самым правоверным из своих избирателей — делегатам Национальной ассоциации евангелистов. Президент начал с рассказа о вреде абортов, прелюбодеяния и подросткового секса. Затем плавно перешёл к тому, что мирное сотрудничество с коммунистами является не менее опасным преступлением, чем всё вышеперечисленное:

Эта средневековая жуть в духе первых крестовых походов сегодня в Америке считается гениальным стратегическим ходом, предопределившим уничтожение «империи зла». Внутренняя социология США до сих пор стабильно выводит Рональда Рейгана в число наиболее выдающихся президентов Америки, а экспертное сообщество называет его визионером, провидцем, который изменил ход мировой истории.

Столь же высоко, хотя исключительно негативными характеристиками, президента Рейгана оценивает и «Всеобщая история. 11 класс». Это российский учебник, белорусский просто игнорирует существование такого политического деятеля, как Рональд Рейган. Он-де обманул и запугал мягкотелого советского лидера, втянул в дорогостоящую гонку вооружений, шантажом вынудил СССР сдать вначале соцлагерь, а потом и всё остальное.

Цена хитрого плана Рейгана

Впрочем, слишком много чего не складывается в этой мозаике.

В первую очередь, есть вопросы по поводу хитрого плана Рейгана, будто бы втянувшего СССР в неподъёмную для нашей страны гонку высокотехнологичных вооружений. Никакие исследования не подтверждают роста военных затрат в балансе советской экономики. Наоборот. Оборонные расходы неуклонно снижались и в среднем в 80-е годы составляли 6% ВВП, из которых 2,4% шли напрямую по линии министерства обороны. Понятно, что диссиденты и прочие антисоветские правозащитники говорили про уровень милитаризации в 20, 30, 40 и даже 80 (!) процентов, однако таких данных не существует.

Сразу же после воинственных заявлений американского президента Юрий Андропов получил доклад от советских специалистов, которые утверждали, что реализовать Стратегическую оборонную инициативу Рональда Рейгана невозможно. Орбитальные зеркала, атомная картечь, химические и ядерные лазеры, излучатели нейтронных частиц и прочие элементы СОИ — это технологии не завтрашнего и, может, даже не послезавтрашнего дня.

Стратегическая оборонная инициатива оказалась слишком дорогим блефом. Ладно бы Рейган ограничился мультиками, как американские лазеры без промаха бьют советские баллистические ракеты (посмотреть на одно из таких творений можно здесь с 5:22 до 9:00 минуты). Реальные оборонные расходы США за годы правления Рейгана выросли более чем вдвое. ЦРУ всеми силами пыталось доказать растущую угрозу со стороны СССР, но даже у них выходило, что милитаризация Соединённых Штатов идёт опережающими темпами.

СССР тоже блефовал, когда заявил, что на «звёздные войны» последует «несимметричный ответ». Никакого ответа у нас не было. Однако этот блеф, по крайней мере, был бесплатным для отечественной экономики.

Труба санкциям и детская дипломатия

Наше положение на старте «звёздных войн» было отнюдь не безнадёжным. Правительство Рейгана ввело против Советского Союза экономические санкции, к которым были вынуждены присоединиться 17 западных держав. Однако стоило СССР объявить о своём желании провести трубопровод «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому газ пойдёт в Западную Европу, сразу же партнёры по НАТО поспешили пренебречь своим союзническим долгом.

Таким образом, СССР получил резервный источник валютных поступлений, а также партнёров, заинтересованных в том, чтобы обойти экономические санкции против социалистического блока.

Красивым ответом на крестовый поход Рональда Рейгана стало путешествие американской школьницы Саманты Смит в Советский Союз. Из огромного потока кремлёвской почты отобрали одно письмо, которое раскрутили до масштабов грандиозной кампании:

Письмо опубликовали в «Правде» вместе с ответом Юрия Андропова. Генсек поблагодарил девочку за поздравление и предложил ей вместе с родителями приехать в СССР. Вживую, так сказать, убедиться, что все советские люди за мир и дружбу народов.

Из «детской дипломатии» выжали максимум. Саманта подружилась с московскими школьницами (предусмотрительно отобранными из классов с углублённым изучением английского языка), покупалась в Чёрном море, почтила память жертв ленинградской блокады. Каждый её шаг сопровождали журналисты СССР, США и других стран. Домой она возвращалась всемирно известной знаменитостью, в полном восторге от «империи зла».

А тем временем «гениальный провидец» Рональд Рейган так и не понял, по какому хрупкому льду он прошёл. Готовясь к переизбранию на второй срок, американский президент продолжал играть на обострение, мобилизуя самых фанатичных антикоммунистов. В августе 1984 года, тестируя микрофон перед еженедельным радиообращением к народу, он позволил себе такую шутку:

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут».

Штаб кандидата вроде как случайно слил запись, вот, мол, какой у нас президент. Такой не побоится нажать красную кнопку. И Рейган на встречах с избирателями продолжал в том же духе: «Пару дней назад меня пикетировали какие-то подростки с плакатом "Занимайся любовью, а не войной". Беда в том, что по виду они не способны ни на то, ни на другое».

Шанс для динозавра

На самом деле стабильность Америки и её правительства была завязана на экономический рост 80-х годов. США восстанавливались после долгой рецессии, экономический бум создал 18 миллионов новых рабочих мест. Один финансовый кризис вроде того, что был в 1997–98 гг. или в 2008-м, завалил бы всю эту конструкцию, как карточный домик. Аукнулись бы завышенные военные расходы. Сыграли бы свою роль и презираемые Рейганом «подростки» — молодёжь является главной движущей силой всех майданов.

В 80-е годы Америка могла сойти с рельсов с таким же металлическим звоном, как это случилось с Советским Союзом. Были и подходящие кандидаты, которые могли выйти с идеями перестройки капитализма. Например, олигарх и основатель CNN Тед Тёрнер, профинансировавший Игры доброй воли в Москве в 1986 году.

Известно, что ещё до горбачёвской перестройки СССР переживал глубокий идейный кризис. Сами члены Политбюро считали многие положения социализма эволюционными пережитками, так же плохо приспособленными к современной жизни, как, например, динозавры. Людям надоела уравниловка, надоела международная изоляция, надоела цензура и монополия коммунистической партии. Подобные настроения в конечном счёте обрушили СССР.

Напротив, угрозы Рональда Рейгана могли спасти советскую власть. У нашего «динозавра» был один шанс. Под предлогом внешнего давления очистить правящую верхушку от капитулянтов, осовременить забронзовевшую идеологию, закрыть самые слабые места в дефиците товаров народного потребления и просто дожидаться циклического кризиса, который неизбежен для капиталистической экономики.

Этот урок нужно выучить не для прошлого. Скорее всего, в будущем события могут развиваться по такому же шаблону. Или уже развиваются.