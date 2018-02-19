Пенсионный фонд утвердил размер средней зарплаты

Утвержденный показатель будет использоваться при определении коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсий.

Как информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины, был утвержден показатель средней заработной платы в декабре прошлого года на уровне 6 273 гривни 45 копеек.

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 6 273 гривни 45 копеек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утвержденный показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за декабрь 2017 года при назначении пенсий в соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».