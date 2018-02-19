Порошенко заподозрили в тайной попытке помириться с Путиным

После телефонного разговора президентов России и Украины, в Киеве заподозрили Порошенко в тайной попытке помириться с Путиным.

Подозрения озвучил Руслан Бортник – директор Украинского института анализа и менеджмента политики на своей недавней пресс-конференции. Он прокомментировал телефонный разговор Путина и Порошенко, который состоялся 12 февраля. В ходе него президенты обсуждали освобождение украинских заключенных, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории, а также встречу Нормандской четверки.

Разговор длился четыре часа, и Бортник очень сильно сомневается, что столь длительное время можно было обсуждать вышеуказанные вопросы. По его мнению, «комплекс вопросов был намного шире». Нарастающая изоляция Украины могла спровоцировать Порошенко и его команду вентилировать возможность восстановления отношений с Россией, например, по грузинскому сценарию. В этом случае экономика живет своей жизнью, а политика остается «законсервированной», без эскалации.

Бортник также отметил, что экономические отношения между странами продолжают расти. Рост товарооборота за минувший год здесь вырос на 39,9%. Бизнес постоянно на этом ловят и пытаются наказать, но, несмотря на патриотизм, предприниматели выживают по-своему, не сворачивая торговлю. Это – по мнению Бортника – подталкивает власти к поиску рациональных компромиссов в сфере экономики, пусть и по грузинскому сценарию, передает «Политнавигатор».