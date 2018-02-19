Посещаемость игр РФПЛ в сезоне-2017/18 на текущий момент является рекордной - отчет

Средняя посещаемость матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 на текущий момент является рекордной, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

За последние 10 лет средняя посещаемость матчей лиги достигла 13 тысяч лишь по итогам сезона-2012/13. В прошлом сезоне один матч лиги в среднем посещали около 11,5 тысяч болельщиков, а по итогам 20 туров в сезоне-2017/18 эта отметка уже превысила 13 тысяч человек.

Суммарная посещаемость игр в текущем сезоне составила 2,1 миллиона человек.