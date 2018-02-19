Прядкин: клубы хотят, чтобы представители РФПЛ входили в органы лицензирования

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вероника Столбунова. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что существует инициатива клубов, по которой к процедуре лицензирования будут привлекаться лиги, а в органы лицензирования будут входить представители РФПЛ.

В настоящее время лицензирование клубов проводит Российский футбольный союз (РФС).

"Мы уже на бюро исполкома обсуждали вопрос лицензирования. Мы хотим привлечь к лицензированию лиги, и со следующего сезона мы займем активную позицию по лицензированию клубов. Пока этим правом, согласно УЕФА, обладает только национальная федерация. Но есть инициатива ведущих клубов, и наши представители будут входить в органы лицензирования. Вероятно, создадим даже какую-то предлицензионную группу", - заявил Прядкин журналистам.