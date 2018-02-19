Разведчик «ДНР» из Мариуполя сдался полиции Волновахи

24-летний житель Мариуполя, который полгода прослужил в разведроте «ДНР», сдался полиции в Волновахе.

В Национальной полиции отметили, что к правоохранителям обратился мариуполец, который с сентября 2016 г. по март 2017 г. находился в составе НВФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к знакомому, где ему предложили заработать деньги.

Он был назначен на должность оператора-наводчика противотанкового управляемой ракеты. В его обязанности входил сбор данных и разведывательная функция непосредственно на линии разграничения, вблизи Гранитного и Чермалыка.

Затем, наемник покинул ряды боевиков, так как ему надоело жить в плохих условиях. Мужчина сменил несколько мест работы на оккупированной территории, после чего решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.

Сейчас он дает показания и сотрудничает со следствием. В отношении участника НЗФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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