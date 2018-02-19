"Реал" победил "Бетис" в чемпионате Испании

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Футболисты "Реала" одержали победу над "Бетисом" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 5:3 в пользу мадридской команды. В составе "Реала" дубль оформил Марко Асенсио (11-я и 59-я минуты), по голу забили Серхио Рамос (50-я), Криштиану Роналду (65-я) и Карим Бензема (90+2-я). У "Бетиса" отличились Аисса Манди (33-я) и Серхио Леон (85-я). Еще один мяч в собственные ворота забил защитник гостей Начо Фернандес (37-я).

"Реал" набрал " 45 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая на 17 баллов от лидирующей "Барселоны", которая провела на одну игру больше. "Бетис" с 33 очками идет девятым.

Следующий матч Реал проведет 21 февраля на выезде с "Леганесом". "Бетис" 26 февраля сыграет в гостях с "Леванте".