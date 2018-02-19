Резонансный суицид: в университете Богомольца замдекана отстранили от должности

Заместителя декана по работе с иностранными студентами руководством медицинского университета им. Богомольца отстранило от занимаемой должности на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана.

Об этом говорится в заявлении на сайте учебного заведения.

«Руководство НМУ имени А. А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохин на время расследования ситуации с пропавшей студенткой. Заявление заместителя декана Тимохин Т.А. об отстранении удовлетворено», — говорится в сообщении