РФПЛ заставляет клубы открывать бюджеты, в новом сезоне займется этим плотнее

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) заставляет клубы открывать свои бюджеты, с будущего сезона лига займется этим еще плотнее, заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

В понедельник РФПЛ представила отчет по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, в который, в частности, вошла информация по суммам штрафов, выплаченных клубами за нарушения болельщиков в среднем за матч, посещаемости игр лиги, выручки от продажи абонементов и билетов.

"Мы постепенно подходим к тому, чтобы клубы открывали свои бюджеты, мы заставляем их. Думаю, с будущего сезона мы займемся этим еще плотнее. Очень здорово, что клубы пошли на открытость в финансовых вопросах, это очень важно", - сказал Прядкин журналистам.