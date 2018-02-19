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Роботы создадут новые рабочие места, – эксперты


Добавлено: 19 фев 2018 в 00:57, Категория: В мире
Роботы создадут новые рабочие места, – эксперты
Руководитель компании Jobcase Фред Гоффра пояснил, почему роботы не отнимут работу у людей, а наоборот увеличат число рабочих мест. Это случится уже в 2020 году.

Исследователь Фред Гоффра пришёл к выводу, что при жизни современного поколения, роботы точно не отнимут рабочие места у людей. Он прогнозирует. Что в ближайшее время стоимость производства роботов удешевится в 10-15 раз и «на рынок труда» выйдут 3,5 миллиона роботов с искусственным интеллектом.
Экономисты предполагают, что один робот может окупить расходы на оплату труда живому человеку за целый месяц. Кроме того, роботам не надо оформлять страхование, им не требуется отпуск и больничный. Это было бы крайне выгодно для предпринимателей.
Возможно, многие захотят заменить людей механизмами. Однако разработчики роботов твёрдо заявили, что искусственный интеллект не станет виновником массовой безработицы. Они программируют его для решения проблемы занятости населения, а не усугубления её. Это их принципиальная позиция. Оснований для паники нет.


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Добавлено: 19 фев 2018 в 00:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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