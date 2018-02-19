Родителей будут штрафовать за отказ от психологического обследования подростков-нарушителей

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование. При этом родителей и опекунов, препятствующих экспертизе, начнут штрафовать.

Соответствующий законопроект, наделяющий комиссии полномочиями по контролю и сопровождению несовершеннолетних и их семей, разработал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Шубин (документ есть в распоряжении «Парламентской газеты»).

Изменения планируются внести в ряд статей федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодекс об административных правонарушениях и статью 22 закона «Об образовании в РФ». Читайте по теме

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Поводом для разработки документа стали нападения на школы в Перми и Бурятии. По словам Игоря Шубина, сейчас работа комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, и они не могут в достаточной степени обеспечить профилактику правонарушений среди детей.

«Поэтому в моих предложениях усиливается роль и полномочия комиссий, чтобы они могли влиять на поведение несовершеннолетних и заниматься проблемами в этой сфере серьёзно и конкретно», — сказал депутат «Парламентской газете».

Парламентарий отметил, что губернатор Пермского края уже направил некоторые предложения в Правительство, а он как депутат от региона собирается внести поправки в законодательство.

Если инициативу примут, региональные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав станут полноправными органами исполнительной власти. КДН будут не только координировать структуры в этой сфере, но и контролировать меры, принимаемые органами и учреждениями соцзащиты, образования, здравоохранения, опеки и уголовно-исполнительной системы, чтобы предотвратить правонарушения и суициды среди детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних будет отвечать за коррекционную и сопровождающую работу с несовершеннолетними и их семьями из группы риска.

В частности, если подросток будет демонстрировать опасное для окружающих поведение, КДН сможет направить его на психолого-медико-педагогическую комиссию для обследования. Читайте по теме

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Если родители или опекуны ребёнка будут препятствовать проведению экспертизы, их будут штрафовать на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Соответствующие поправки пропишут в статье 5.35 КоАП «неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей».

Помимо этого, Комиссия получит право собирать конфиденциальную информацию о несовершеннолетних нарушителях и их родителях — привлекался ли кто-то из членов семьи к ответственности, наблюдается ли у психиатра или нарколога. За отказ должностных лиц предоставить необходимые данные введут штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Для этого в главу 19 КоАП введут новую статью 19.38 «Непредставление или несвоевременное представление информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав родителями (их законными представителями), должностными лицами».

Это необходимо, так как сегодня Комиссия даже не может запросить какие-то справки из-за того, что это врачебная тайна.

«А неблагоприятная ситуация с несовершеннолетними во многом связана как раз с непониманием того, что происходит с нашими детьми, в каком состоянии они находятся, и, конечно, с отсутствием внимания родителей», — считает Игорь Шубин.

Сопровождение «проблемной» семьи будет начинаться сразу после сбора информации. К работе под контролем КДН будут подключать медицинские, образовательные и другие учреждения.

Перед внесением законопроекта в Госдуму депутат планирует обсудить положения инициативы с коллегами и экспертами.

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