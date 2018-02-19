Роскомнадзору нужно изменить формат работы в соцсетях

Для борьбы с «колумбайн-сообществами» службу могут наделить обязанностями по мониторингу социальных сетей

Мониторинг социальных сетей с целью выявления «колумбайн-сообществ» целесообразно вводить после принятия законопроекта по блокировке сайтов. Такой ответ Роскомнадзор дал члену Комитета Государственной Думы по образованию и науке, координатору партийного проекта «Единая Россия» «Новая школа» Алёне Аршиновой на её письмо с просьбой заблокировать ряд опасных сообществ в соцсетях.

Депутат рассказала «Парламентской газете», поможет ли мониторинг социальных сетей в профилактике нападений в школах и какое ведомство возьмёт на себя такие обязанности.

- Алёна Игоревна, что побудило вас обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ряд «колумбайн-сообществ»?

- После инцидента в пермской школе 15 января я сразу же направила запрос в Роскомнадзор о необходимости блокировки страниц «колумбайн-сообществ» в соцсетях и указала несколько конкретных адресов таких страниц. Министерство связи и массовых коммуникаций сообщило, что такая блокировка начнётся 19 января совместными усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администраций социальных сетей. Читайте по теме

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Но возникает вопрос, почему раньше этого не делали. Я этот вопрос также в своём запросе поставила перед Роскомнадзором. Очевидно, необходима системная и постоянная работа по выявлению существующих и новых создаваемых подобных сообществ, с проведением тщательного ежедневного мониторинга интернет-страниц и оперативного реагирования. Возможно, для этого требуется создание в Роскомнадзоре специальной мощной структуры с достаточным штатом и техническим оснащением, и соответствующие предложения должны исходить прежде всего от самого Роскомнадзора, на который возложена такая функция.

- Нападения на школьников со стороны их сверстников происходят по всему миру, и теперь у нас, к сожалению, тоже. В чём причины этого?

- Причин антисоциального, агрессивного поведения со стороны подростков может быть много: в воспитании, в том числе семейном, в доступности противоправного контента в Интернете, в уровне и качестве психологической работы с подростками, качестве образования, в доступности для подростков допобразования, спортивных секций, кружков, в уровне благополучия граждан и так далее. Для решения этой системной проблемы требуются усилия и со стороны государства, и со стороны гражданского общества. Поддерживаю позицию министра образования Ольги Васильевой, что воспитывать ребёнка невозможно без опоры нa родителей, поэтому нужно повышать и ответственность родителей в случаях ЧП в школах с участием несовершеннолетних.

Необходимо сделать всё, чтобы безопасность школ и детей была обеспечена. И такая работа идёт во всех регионах страны. В рамках партпроекта «Единая Россия» «Новая школа» дано поручение всем регионам провести оценку соблюдения в школах действующих норм и правил и выработать предложения, в том числе по совершенствованию законодательства, в целях повышения безопасности в школах. Кроме того, нужно учесть и слабое звено в оперативном и адекватном реагировании на поступающую перед инцидентами информацию о готовящемся нападении. Как видим, нередко об этом знают либо дети, либо взрослые, но что делать с этой информацией они не знают. Поэтому и на такие случаи должна быть чёткая регламентация действий всех участников образовательного процесса. Кроме того, нужно, чтобы Роскомнадзор существенно изменил формат и подходы в своей работе относительно противоправного контента в социальных сетях и в Интернете в целом, мотивирующего подростков к совершению преступлений.

- Роскомнадзор ответил вам, что после принятия ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который разрешает внесудебное ограничение доступа в Сети к информации, склоняющей или вовлекающей подростков на совершение опасных для жизни действий, будет решено, какой орган займётся мониторингом соцсетей на предмет нарушений. Что это будет за структура? Читайте по теме

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- Этот орган определит Правительство, но думаю, скорее всего это будет Роскомнадзор.

- Насколько мониторинг соцсетей сможет предотвратить трагические инциденты в школах?

- Нужно понимать, что решение проблемы наблюдаемых опасных явлений в подростковой среде не ограничивается лишь работой с соцсетями или обеспечением безопасности школ. Да, несомненно, прежде всего необходимо сделать всё, чтобы безопасность школ и детей была обеспечена. Но опасные мотивы и действия — это последствия. Нужно направить все усилия и на работу с причинами антисоциального поведения детей и подростков. Это системный вопрос, требующий комплексной работы по всем направлениям жизни, обучения, воспитания подростков. Сама среда, в которой находится подросток, должна способствовать формированию положительного его образа, развивая здравое начало и не давая возможности для развития деструктивных качеств.

При этом усилия требуются и со стороны государства, и, что не менее важно, со стороны гражданского общества тоже. Нам предстоит ещё раз вернуться к этому вопросу, проанализировать все предложения и приложить максимум усилий, чтобы вывести ситуацию в подростковой среде на позитивный вектор развития. Не будет преувеличением утверждение, что нет ничего важнее, чем воспитание и обучение детей — будущего нашей страны.

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