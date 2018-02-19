Россия незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы, – МИД

В понедельник, 19 февраля, Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Этот меморандум доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.Отметим, что ранее Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве государства в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.Там также отметили, что в нарушение международного права, Россия похищает энергетические и рыбные ресурсы, принадлежащие Украины.В связи с этим Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.Кроме того, Украина просит обязать Россию уважать суверенные права Украины в своих водах, прекратить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.