Россия обвинила США в поддержке национализма в Восточной Европе

Посольство России в США потребовало от Соединенных штатов прекращения "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы, а также заявило, что радикалы на Украине могут вдохновляться примером американских властей."Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", — заявили в посольстве.Также в российском посольстве считают, что политические радикалы на Украине "вдохновляются на подобные действия (здесь имеется ввиду вторжение националистов в здание Россотрудничества в Киеве) примером, который Вашингтон и подает".Конкретно, чем же США поддерживают национализм, в РФ не уточнили.Ранее сообщалось, что посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества.