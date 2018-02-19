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Россия согласна на компромисс с Киевом по Донбассу: Москва назвала единственное условие


Добавлено: 19 фев 2018 в 16:15, Категория: Политика
Россия согласна на компромисс с Киевом по Донбассу: Москва назвала единственное условие

План по урегулированию ситуации, развивающейся в Донбассе, который был подготовлен по запросу экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, не отвечает условию Москвы.

«Миротворцы отправляются туда для осуществления мирного урегулирования, а не затем, чтобы вести войну. Они обязаны связаться с Луганском, Донецком, заручиться их согласием», – заявил журналистам российской службы «Deutsche Welle» глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

По его мнению, Киев желает «все сразу и прямо сейчас».

Российский политик считает, что украинский президент и Расмуссен, который является советником Киева, «хотят, чтобы миротворцы контролировали территорию Донбасса».

Сам Алексей Пушков уверен, что подобное не будет никогда осуществлено по двум причинам.

«Во-первых, потому что Россия не согласна с этим, а во-вторых, на это не дадут соглашения ДНР и ЛНР», — спрогнозировал он.

Прийти к компромиссу в вопросе размещения миротворцев в Донбассе возможно при одном и главном условии. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Компромисс может быть достигнут только в результате диалога. В данном случае недостаточно одного диалога между Москвой и Киевом. Решать подобные вопросы, абстрагируясь от позиции непризнанных республик Донбасса, просто невозможно. Об этом Москва говорит постоянно», — сказал Песков.

Песков напомнил: идея миротворческой миссии принадлежит Владимиру Путину. Именно он инициировал дискуссию по этому вопросу.

«Состав подобной миссии, цели и режим размещения не могут быть определены без согласования республик Донбасса», — отметил Песков.



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Добавлено: 19 фев 2018 в 16:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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